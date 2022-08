Feuerspucken lernen im BCC

Baumberger Culture Camp lockt am 10. September mit spannenden Workshops

Billerbeck

Das Team hinterm Info-Tisch im Foyer der Anne-Frank-Gesamtschule kann sich vor Andrang kaum retten. Kein Wunder, es gibt kostenlose USB-Sticks, Powerbanks und andere kleine Geschenke für die Schüler auf der anderen Seite – aber auch Flyer, Plakate und Infos zu der Veranstaltung, zu der diese kleine Werbeaktion die Schüler locken soll: das Baumberger Culture Camp (BCC) am Samstag (10. 9.) von 11.30 bis 18 Uhr am Sportzentrum Helker Berg. „Wollt ihr einen coolen Tag verbringen?“, ruft Schulsozialarbeiterin Denise Averbeck in die aufgeregte Runde und: „Sagt euren Leuten Bescheid! Bringt alle eure Freunde mit!“

Von Ulrike Deusch