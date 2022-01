Fidelio sagt komplette Spielzeit ab

Zwar hatte Fidelio die Theatervorstellungen bereits von Januar auf März verlegt. Aber auch im März habe es keinen Zweck, wie Vorsitzender Heinz Tenholte sagt und dabei sorgenvoll auf die derzeitige Coronalage mit den hohen Infektionszahlen blickt. „Es ist zu unsicher, um weiterzumachen“, sagt er. Zu klein sei der Kader. Es gebe keine Ersatzspieler, die im Notfall einspringen könnten. Zudem bestehe das Klientel, das die Aufführungen besuche, aus vielen älteren Menschen. „Das ist uns alles zu riskant und für einen kleinen Verein wie uns eine schwierige Sache“, betont Tenholte. Die Räumlichkeiten in der Alten Landwirtschaftsschule seien zu klein. Die Leseproben könnten mit Abstand erfolgen, aber auf der Bühne könne dieser nicht eingehalten werden. Ein Ausweichen auf die Geschwister-Eichenwald-Aula sei nicht möglich. „Sie ist für uns zu groß und durch andere Vereine belegt“, so das Fidelio-Vorstandsmitglied. Zum letzten Mal standen die Darsteller 2020 auf der Bühne. Präsentiert wurde damals die Komödie „Alls nao de Norm“. Zwei Jahre ist das nun her. Zwei Jahre ohne Aufführungen. Der Schlussstrich, der für dieses Jahr gezogen wurde, „tut uns in der Seele weh“, betont der Billerbecker und berichtet, dass die Proben bereits im vergangenen September gestartet sind, Ende November aber schon pandemiebedingt beendet wurden. In der vergangenen Woche sollten die Proben für die plattdeutsche Komödie „Politik un Führerschien“ wieder starten. Auch alle Vorbereitungen waren getroffen: Plakate und Karten waren gedruckt, „die Flyer liegen bei mir im Büro“, erzählt Tenholte. „Das ist alles sehr schade.“ Eine unglückliche Situation für Fidelio. Die Aufführungen in den Sommer zu legen, möchte die Theatergesellschaft nicht. Der Sommer gehöre der Freilichtbühne, plattdeutsches Theater gehöre für Tenholte in den Winter. Das habe bei der Theatergesellschaft, die seit 147 Jahren besteht, 2025 150-jähriges Jubiläum feiert und damit laut Tenholte zu den ältesten Vereinen im Münsterland gehört, einfach Tradition.

Fidelio hofft, dass im kommenden Jahr die Aufführungen im Januar wieder stattfinden. „Alle Spieler sind dabei“, sagt er. Ob dann das Stück „Politik un Führerschien“ im dritten Anlauf auf die Bühne gebracht werde, sei aber noch unklar. Schließlich werde dafür schon seit zwei Jahren geprobt und so richtig viel Glück habe das Stück ihnen nicht gebracht, wie der Billerbecker meint. „Vielleicht stellen wir es für ein anderes Jahr erst einmal zurück – mal sehen“, sagt Tenholte. Die Hoffnung, nächstes Jahr spielen zu können, bleibt.