Flauschige Brummer mit Pelzmantel

„Da krabbelt eine rein“, sagt Ruth Cramer und zeigt auf das kleine Insekt, das in der Röhre zu sehen ist. Es ist eine kleine Mauerbiene. Und der Name ist Programm. „Sie können richtig mauern“, so die Imkerin und zeigt eine andere kleine Röhre des Insektenhotels, in der kleine Zellen zu sehen sind – jeweils ausgestattet mit Pollen und einem winzigen Ei. „Ein Kinderzimmer für jeden“, erklärt die Expertin. Stefanie, Stefan, Josefine und Antonia Gesmann sind fasziniert. Schlüpfen die Larven, fressen sie die Pollen, verpuppen sich und schlüpfen dann als Biene aus ihrem Kokon. Etwa ein Jahr geht dabei ins Land.

Schauen sich die Nisthöhlen und ihre Bewohner in dem Insektenhotel an: (v.l.) Imkerin Ruth Cramer, Stefanie, Stefan und Josefine Gesmann.

Es ist ein ganz besonderes Insektenhotel, in das Familie Gesmann einen Blick werfen darf. Es ist speziell entwickelt für ein Wildbienen-Monitoring. Bei diesem bundesweiten Pilotprojekt geht es um eine Bestandsaufnahme von Wildbienen in der Agrarlandschaft, an der 14 Fachinstitute des Thünen-Institutes und des Julius-Kühn-Institutes sowie das Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt involviert sind. In Billerbeck werden die Insektenhotels an sechs verschiedenen Standorten vom Imkerverein Havixbeck und Umgebung betreut. Die Insektenhotels bestehen aus mehreren aufeinanderliegenden Holzplatten, in denen sich Röhren, die Nisthöhlen, befinden. Die einzelnen Holzplatten sind mit einer Folie überklebt. So hat man einen Blick in die Röhren, gleichzeitig sind die Insekten aber auch geschützt. Einmal im Monat werden alle Nistkästen abgefahren, die Platten abgeschraubt und abfotografiert sowie Daten und Material direkt ans Institut zur Auswertung geschickt. Und das ein Jahr lang. Ziel des Monitorings ist es, eine bundesweit einheitliche Datenbasis zu erstellen mit wissenschaftlichen Aussagen über den Zustand und die Entwicklung von Wildbienenbeständen in Agrarlandschaften.

„Hier ist aber noch etwas anderes mit drin. Das sieht aus, als wäre eine Kuckucksbiene am Werk gewesen“, sagt Ruth Cramer und zeigt auf eine Röhre. Die bauen kein eigenes Nest, legen ihr Ei einfach in ein anderes dazu und sparen sich so jede Menge Arbeit. In wiederum einer anderen Röhre befinden sich Blattläuse in den kleinen Kammern. „Das ist quasi die Fleischabteilung“, scherzt Ruth Cramer. Gebaut von einer Schlupfwespe als lebende Speisekammer für den Nachwuchs.

Anders als Honigbienen besitzen die meisten Wildbienen keinen Stachel. „Sie müssen nichts beschützen“, erklärt Ruth Cramer, die Familie Gesmann mit zu ihren Honigbienen-Völkern nimmt. Alle sind ausgestattet mit einer Imkerjacke. Wie viele Honigbienen in den Bienenstöcken, die sie bei sich zuhause stehen hat, sind? „55“, sagt Antonia. „16“, meint Josefine. Knapp daneben. „Wenn man die Menschen, die in Billerbeck, Havixbeck und Nottuln wohnen, zusammennimmt – so viele Bienen sind hier drin. Oder so viele Menschen, wie ins Schalke-Stadion passen. 60 000“, informiert Ruth Cramer. Klar, dass alle mal Honig direkt aus den Waben probieren dürfen. Mhmmm – lecker.

Imkerin Ruth Cramer ist Expertin auf dem Gebiet der Insekten- und Pflanzenwelt. „Im Frühjahr fliegen nur die Dicken“, sagt sie. Die Rede ist von Hummeln. „Das sind die Königinnen. Nur sie überleben und suchen sich ein neues Nest.“ Im Frühjahr sieht man sie oft dicht über den Boden schwirren und dabei brummen. „Als hätten sie ein Echolot“, so Ruth Cramer. Mit dem sie auf die Suche meist nach einem freien Mäuseloch gehen, in dem sie eine neue Kolonie gründen. Dabei sind die flauschigen Brummer mit Pelzmantel eigentlich viel zu dick zum Fliegen. Die Flügel und ihre Bewegungen sind aber so beschaffen, dass sie spezielle Wirbel erzeugen, die für zusätzlichen Auftrieb sorgen. „Sie sind auch die wichtigsten Bestäuber, weil sie schon bei niedrigen Temperaturen fliegen“, betont die Imkerin. Zum Vergleich: Eine Honigbiene fliegt ab zwölf Grad, die Hummeln schon ab acht bis zwölf Grad. Gerade für den Obstanbau im Frühjahr sind sie immens wichtig. „Die sehen so gemütlich aus“, findet Stefanie Gesmann, während sie zwei, drei dieser possierlichen Tierchen auf einer Distel beobachtet.

Zwischen durch fliegt hier und da auch mal eine Wespe umher. Sie leisten wichtige Arbeit. „Die sind wie die Firma Remondis“, erklärt Ruth Cramer. „Sie räumen auf, fressen zum Beispiel Fallobst und Kadaver. Wenn man Obstkuchen auf dem Tisch hat, denken die: Der muss weg.“ Neben den Wespen gehören auch die Hornissen zur Müllabfuhr in der Insektenwelt. Jeder hat seinen Job, jeder hat seinen Nutzen. Unzählige der Insekten haben sich auch auf eine Pflanzenart spezialisiert. Deswegen sei es wichtig, Ökosysteme und die Vielfalt an Pflanzen zu schützen, wie Ruth Cramer, die sich dafür stark macht, betont.

