Förderbescheid als Weihnachtsgeschenk

Ein vorweihnachtliches Geschenk hatten Andreas Grotendorst und Annette Hülsmann von der Bezirksregierung Münster am Dienstagmorgen bei ihrem Besuch am Sportzentrum „Helker Berg“ mit im Gepäck: einen Bescheid über Fördermittel in Höhe von 85 000 Euro für den Bau einer Bike-Anlage. „Wir freuen uns sehr“, sagte Bürgermeisterin Marion Dirks bei der offiziellen Übergabe des Förderbescheides. „Ohne Geld läuft nichts.“ Auch für die Umsetzung weiterer künftiger Projekte sei die Stadt Billerbeck auf Fördermittel angewiesen.

Entstehen soll die Bike-Anlage mit Sprüngen oberhalb des Rasenplatzes. Das Gelände wird aus Erde und Lehm modelliert. Natürliche Materialien. Hinsichtlich des Natur- und Klimaschutzes ein wichtiger Aspekt, so Annette Hülsmann. Die Anregung zu solch einer Anlage sei von jungen Leuten aus Billerbeck gekommen, wie Marion Dirks informiert. Es sei eine weitere Abrundung des sportlichen Angebotes am „Helker Berg“. An sich sei das Sportzentrum „ein tolles Angebot für Menschen aller Altersklassen“, wie die Bürgermeisterin betonte. Auch aus touristischer Sicht werde der Bau diese Anlage positiv gesehen, sagte Judith Schäpers (Stadt Billerbeck). Denn: In den Baumbergen gebe es Mountainbike-Fahrer, die in Bereichen unterwegs seien, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Mit der Bike-Anlage werde das kanalisiert. Es gebe einen gezielten Ort, an dem mit dem Mountainbike gefahren werden könne.

Auf rund 120 000 Euro sollen sich die Gesamtkosten für die Anlage belaufen. Mit den Fördermitteln, die von der Bezirksregierung aus dem Leader-Programm, ein Förderinstrument der Europäischen Union, zur Verfügung stellt werden, werden 65 Prozent der Kosten gedeckt. Nun sollen laut Axel Kuhlmann (Stadt Billerbeck) die Ausschreibungen für die Arbeiten zur Errichtung der Bike-Anlage auf den Weg gebracht. Wenn alles gut läuft, soll im kommenden Frühjahr der Startschuss für den Bau erfolgen. Und mit den Leader-Fördermitteln ist eine Fertigstellung der Anlage in 2023 verbunden. Die Vorplanung für die Bike-Anlage hat das Planungsbüro Planungsbüro „DSNG Concepts“ erstellt. Das Büro ist auf solche Anlagen spezialisiert.