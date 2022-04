Freilichtbühne wird barrierefrei

Billerbeck

Auf der Freilichtbühne im Weihgarten wird gerade fleißig gewerkelt. Es wird gebaggert, ausgekoffert und neu verlegt. Die Baumaßnahmen zur uneingeschränkten Barrierefreiheit an der Bühne sind im vollen Gange. Bereits Ende vergangenen Jahres setzten die Mitglieder der Bühne erste Maßnahmen um, damit in diesem Frühjahr der Umbau starten konnte, wie es in einer Pressemitteilung der Freilichtbühne heißt. Eine Hütte, in der einige größere Requisiten und Bühnenbauelemente gelagert wurden, musste abgerissen werden. Vor der ersten Tribünenreihe wurde der Untergrund vorbereitet, der Boden wurde ausgehoben und die Randsteine entfernt. Nachdem entsprechende Leitungen für die parallel stattfindende Erneuerung der Beleuchtung und den Einbau einer Hörschleife gelegt wurden, sind bereits die ersten Fundamente für neue Rollstuhlplätze gesetzt worden. Platz für bis zu 14 Rollstuhlfahrer soll es geben, heißt es seitens der Freilichtbühne. Aktuell sind es maximal vier. Für die neuen Rollstuhlplätze werden im Laufe der Bauzeit insgesamt über 100 Quadratmeter Erdreich bewegt und etwa 200 Quadratmeter Pflaster verlegt, so die Freilichtbühne. Ziel sei es, die Zuwegung zur Bühne, die derzeit eine Steigung von über zehn Prozent aufweist, auf eine Neigung von maximal vier Prozent zu bringen. Dazu würden die Rollstuhlplätze künftig über einen Weg von der Vorderseite des Bühnenheims aus erreichbar sein.