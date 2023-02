Freiwillige Feuerwehr unter neuer Leitung

An der Feierstunde im Ratssaal nahmen neben Vertretern der Verwaltung auch die Ehefrauen des neuen Führungsduos teil und Mick, der kleine Sohn der Familie Heuermann – in feuerrotem Einteiler mit Einsatzfahrzeugen auf der Kapuze. Ganz der Vater, der selbst schon als Kind – wenn auch deutlich älter – seine Begeisterung für die Feuerwehr entdeckt hat, wie Marion Dirks in Erinnerung rief. 1997 trat Florian Heuermann dann in die Jugendfeuerwehr ein. Seit 2015 hat er verschiedene Aufgaben als Führungskraft übernommen, vor einem Jahr die offizielle Stellvertretende Leitung. Uwe Mertens, Berufsfeuerwehrmann in Münster, ist schon seit 1988 in der Billerbecker Wehr aktiv und dort seit 1999 mit verschiedenen Führungsaufgaben betraut. „Wir freuen uns, dass sie Verantwortung übernehmen“, sagte Marion Dirks und sprach auch das neue Leitungsmodell an, das hinter dem Führungsduo ein mehrköpfiges Team vorsieht, das nach Fachbereichen differenziert Leitungsaufgaben übernimmt. „Ich sehe unsere Feuerwehr gut aufgestellt“, so Dirks. Wie wichtig das gesamte Team sei, sei am vergangenen Samstag deutlich geworden, als die alte Wehrführung mit einem gelungenen Fest verabschiedet wurde.

„Für uns ist das neue Leitungsmodell auch ein spannendes Projekt, aber wir sind optimistisch, dass es gut gelingt und müssen es nun mit Leben füllen“, schaute Heuermann auf die künftige Arbeit. Eine Aufgabe für die Wehrleitung wird die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans sein. Außerdem gelte es, sich auf neue Lagen einzustellen – damit sind Folgen des Klimawandels ebenso gemeint wie ein jüngst diskutierter möglicher Blackout.

Heute hat die neue Wehrführung ihren ersten offiziellen Termin: bei der Ehrenabteilung. Nächste Woche ist der erste Dienstabend mit den Kameraden.