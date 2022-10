Fuhrpark des Bauhofs mit neuem E-Fahrzeug

Derzeit leistet es wertvolle Hilfe, wenn zum Beispiel die Staudenbeete in der Stadt winterfest gemacht werden. Der Dreiseitkipper ist insbesondere für die Gärtnerarbeiten am neuen Friedhof und in der Stadt im Einsatz. Mitarbeiterin Iris Richters ist laut Stadt begeistert von der Wendigkeit des Fahrzeuges, mit dem auch schmale Gassen befahren werden können: „Das Fahrzeug ist kompakt, aber trotzdem sehr leistungsstark. Bis zu 1,1 Tonnen können wir zuladen und eine externe Steckdose ermöglicht das Aufladen unserer Akku-Arbeitsgeräte auch unterwegs. Dass das Fahrzeug aufgrund des Elektroantriebs so leise ist, wissen zudem besonders Friedhofsbesucher zu schätzen.“

Das Fahrzeug „EVUM aCar“ läuft mit Allrad und vollelektrisch. Damit ist es lokal emmissionsfrei. Christoph Benning, Leiter des Bauhofs, sieht darin einen wichtigen Baustein in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz der Stadt: „Wir hoffen, dass sich das Fahrzeug langfristig auch weiterhin so gut für unsere Arbeit bewährt wie in den ersten Wochen. Wenn zukünftig Fahrzeuge ersetzt werden müssen, werden wir natürlich immer im Blick haben, ob es eine klimafreundliche Alternative dafür gibt.“ Die Anschaffung des Fahrzeugs wurde mit EU-Mitteln gefördert (REACT EU, Richtlinie zur Förderung von emissionsfreien Nutzfahrzeugen).