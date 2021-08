Für freie Wege und Straßen sorgen

Billerbeck

Die Bepflanzung von Grundstücken macht an den Grundstücksgrenzen keinen Halt. Gerade der Wechsel von Sonne und Regen lässt das Grün sprießen und das Unkraut wachsen. An vielen Stellen ragen die Hecken und auch das Unkraut vom Privatgrundstück in die Geh-, Radwege oder Straßen hinein, wie die Stadt Billerbeck informiert. Dieses behindere nicht nur Fußgänger und Radfahrer, auch die Müllabfuhr habe an einigen Stellen im Stadtgebiet Probleme. Obendrein würden Äste und Sträucher immer wieder Verkehrszeichen und Straßenlaternen verdecken. Öffentliche Verkehrsflächen können laut Stadt dann nur noch eingeschränkt genutzt werden beziehungsweise durch das Zuwachsen von Straßenlampen und Schildern nicht richtig gesehen werden, wodurch die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt werde.