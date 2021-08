Für Hilfe in der Pandemie ausgezeichnet

Billerbeck

Sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben sich im Rahmen der Corona-Pandemie engagiert – ob Einkaufshilfen, Botendienste, Versorgung von Tieren, das Nähen von Masken oder einfach nette Telefongespräche in kontaktarmen Zeiten. „Sie haben sich auf die Hinterbeine gesetzt und gesagt, wir machen das, wir helfen jetzt – komplett ohne Bürokratie“, so Bürgermeisterin Marion Dirks. Für ihr Engagement sind deshalb zwei Corona-Hilfen – eine private und eine vom Verein „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJFH) – der Raumausstatter Averstegge und das Team des „einLadens“ mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Billerbeck ausgezeichnet worden. Die Verleihung des Ehrenamtspreises 2020, gestiftet von der Sparkasse Westmünsterland, fand am Dienstagabend in der Alten Landwirtschaftsschule statt – coronabedingt in einem ganz kleinen Rahmen. Üblicherweise erfolgt die Verleihung beim Neujahrsempfang. Der ist aufgrund der Pandemie Anfang des Jahres ausgefallen. Schon zu diesem Zeitpunkt habe aber schon festgestanden, wer den Preis erhalten soll, wie Bürgermeisterin Marion Dirks berichtete.

Von Stephanie Sieme