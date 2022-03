Fürs Klima aufs Fahrrad schwingen

Die Stadt Billerbeck beteiligt sich erneut am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. Vom 1. bis 21. Mai dürfen die Billerbeckerinnen und Billerbecker wieder fleißig in die Pedale treten und möglichst viele Kilometer für den Klimaschutz sammeln. Alle interessierten Bürger sind daher eingeladen, sich zu beteiligen und sich möglichst oft für das Klima und natürlich auch für das gute Gewissen aufs Fahrrad zu schwingen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Dabei zählt jede Strecke, egal ob der Weg zur Arbeit oder das Brötchenholen im Urlaub. Hauptsache, das Fahrrad wird rausgeholt und so oft wie möglich genutzt. Eine Teilnahme ist alleine oder im Team möglich. Jeder Interessierte kann ein eigenes „Stadtradeln“-Team gründen, ob als Familie, Verein, Schulklasse oder Unternehmen, oder auch einem Team beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen.

Im vergangenen Jahr wurden in Billerbeck mit 358 Radelnden in 25 Teams insgesamt 62 837 Kilometer erradelt. Im Vergleich zum Jahr 2020 konnte die Anzahl der angemeldeten Teams damit fast verdoppelt und die der Radelnden sogar fast verdreifacht werden, wie die Stadt weiter informiert. Das freut besonders die Klimaschutzmanagerin Rebecca Hilmer: „Ich finde es toll, dass wir so viele begeisterte Radfahrer haben und so ein deutliches Plus bei den Anmeldezahlen verzeichnen konnten! Ich hoffe, dass wir auch dieses Jahr nochmal mehr Teilnehmer gewinnen können und freue mich auf zahlreiche Anmeldungen und am Ende geradelte Kilometer.“ Besonders wichtig sei ihr neben dem Spaß am Radfahren natürlich auch der Klimaschutz. „Wenn das Fahrrad auch im Alltag das Fortbewegungsmittel der Wahl ist, dann hat das Stadtradeln wirklich sein Ziel erfüllt.“

Es wird auch dieses Jahr wieder ein offenes Team für alle geben, die sich ohne Gruppe anmelden möchten. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de/billerbeck. Für weitere Rückfragen bezüglich des Stadtradelns steht Rebecca Hilmer per E-Mail an hilmer@billerbeck.de oder telefonisch unter Tel. 02543/7338 zur Verfügung.