Fußverkehr kommt unter die Lupe

Billerbeck

Es ist ein kleiner Spaziergang, auf den sich NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes begibt. Über den Markt, durch die Fußgängerzone bis hin zum Gummibahnhof. Dabei gibt es allerhand Informationen von Bürgermeisterin Marion Dirks zur Geschichte der Stadt, zu den bislang erfolgten Maßnahmen im Zuge des barrierefreien Innenstadtumbaus und zum Mobilitätskonzept, das die Stadt zurzeit entwickelt. Und nun soll der Fußgängerverkehr in Billerbeck ganz genau unter die Lupe genommen werden. Dafür hat Ina Brandes am gestrigen Vormittag die Teilnahme-Urkunde für den „Fußverkehrs-Check“ an Marion Dirks übergeben.

Von Stephanie Sieme