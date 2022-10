Fußverkehrs-Check biegt auf Zielgerade ein

Billerbeck

Billerbeck hat den Fußverkehr untersucht, das Projekt geht nun in die letzte Runde. Nach einem Auftakt-Workshop im Juni und zwei Begehungen in der Innenstadt und Umgebung im August und September, steht nun der Abschluss-Workshop an, zu dem die Stadt alle interessierten Bürger am morgigen Mittwochabend um 18 Uhr in die Geschwister-Eichenwald-Aula einlädt. Es werden die Ergebnisse der Begehungen zusammengefasst und erste Lösungsvorschläge vorgestellt und debattiert. Für die Veranstaltung wird um Anmeldung bei Klimaschutzmanagerin Rebecca Hilmer telefonisch unter Tel. 02543 / 7338 oder per E-Mail an hilmer@billerbeck.de gebeten.