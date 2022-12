„Gans Billerbeck“ abgewählt

Steigende Kosten bei allen Veranstaltungen, eine schwierige Personalsituation bei externen Dienstleistern und internen Organisationsteams sowie eine nicht allzu große Beliebtheit innerhalb der Werbegemeinschaft: Dies sind die Hauptgründe dafür, dass die Veranstaltung „Gans Billerbeck“ ab dem kommenden Jahr nicht mehr stattfinden wird. Dies beschlossen die Mitglieder von „Billerbeckerleben e.V.“ in ihrer Versammlung am Donnerstagabend in der Domschenke.

Der geschäftsführende Vorstand der Werbegemeinschaft Billerbeckerleben e.V.: (v.l.) Axel Kuhlmann, Heike Geßmann, Olaf Niermann (wechselt für Sabine Zurholt in den geschäftsführenden Vorstand), Sabine Zurholt (wechselt in den erweiterten Vorstand), Marc Lindenbaum und Helena Hass.

Als zwölf Hände dafür plädierten, die Veranstaltung abzuschaffen – bei einigen Enthaltungen und nur einer Gegenstimme – war klar, dass es den Gänsemarsch in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag nicht mehr geben wird. Stattdessen wird in näherer Zukunft darüber nachgedacht, die Gänse eventuell bei einem anderen Event wie dem Stadtfest im September marschieren zu lassen. Auch einen langen Samstag am eigentlichen Gans-Billerbeck-Wochenende hielten einige Mitglieder für denkbar.

Zuvor gab es eine lebhafte Diskussion über die Biller-becker Veranstaltungen, deren Anzahl und den Sinn und Zweck dieser Events. „Standbeschicker wird’s in Zukunft nicht wieder mehr geben“, war sich Marc Lindenbaum sicher. „Auch die Bühnentechnik ist deutlich teurer geworden“, betonte Helena Hass, die die aktuelle finanzielle Situation der Werbegemeinschaft präsentierte. Auf der Leinwand war zu erkennen, wie viel die einzelnen Veranstaltungen kosten. „Braucht Billerbeck fünf Termine?“, stellte Brigitte Miltrup als Frage in den Raum. Und schnell wurde das Stimmungsbild deutlich, dass dies im Zuge aktueller Entwicklungen nicht der Fall ist. „Wir brauchen keine fünf aufwändigen Feste, die wir nicht mehr stemmen können“, sagte zum Beispiel Gabriele Gote. Auch der Termin von Gans Billerbeck – nächstes Jahr wäre es zum Beispiel am letzten Sonntag vor Beginn der Sommerferien gewesen – führt bei einigen Geschäftsleuten zu Unmut. Da seien die Familien eher mit Urlaubsvorbereitungen beschäftigt, anstatt die Billerbecker Händler zu besuchen, meinte Philipp Ahlers bei der Versammlung. Um die Feste zu organisieren, brauche es innerhalb der Kaufmannschaft immer einen großen Einsatz – häufig bleibe die Arbeit allerdings auf denselben Schultern hängen. „Die Kosten laufen uns weg und die Organisationsteams für das nächste Jahr stehen auch noch nicht“, plädierte auch Sabine Zurholt dafür, dieses eine Fest zu streichen.

Nach der Abstimmung ging es weiter mit den Wahlen. Sabine Zurholt verlässt den geschäftsführenden Vorstand, bleibt aber im erweiterten Vorstand sowie im „Kerzenschein-Team“. Für sie kommt Olaf Niermann neu in das Fünfer-Team. Zurholt blickte auf ihre Zeit im Vorstand zurück. „Am Ende des Tages hat eins bei uns immer funktioniert: der äußerst respektvolle Umgang miteinander – auch wenn es mal eng wurde“, sagte sie bewegt und betonte, dass ihr das in Zukunft ein wenig fehlen werde. In ihren Ämtern wiedergewählt wurden Axel Kuhlmann (geschäftsführender Vorstand) sowie Frauke Achterberg, Marion Dirks und Izabela Hinzmann (erweiterter Vorstand).

Als Terminhinweis wurde mitgeteilt, dass der zweite Billerbecker Unternehmer-Dialog am 1. Februar stattfinden soll.