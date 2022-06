Ganz ohne Gänse geht es nicht

Auch wenn das diesjährige Fest auf den Gänsemarsch verzichten musste, strömten bei feinstem Sommerwetter Hunderte von Besuchern durch die Straßen und Gassen. So war der Höhepunkt das 7. Laufradrennen am Ludgerusdom. Kurz vor dem Start fielen noch ein paar Regentropfen und sorgten für eine nasse Rennstrecke.

Aber dann klarte es auf, als Bürgermeisterin Marion Dirks insgesamt achtmal die Starterflagge senken musste, um die 66 gemeldeten kleinen Sportler in kleinen Gruppen auf den Parcours zu schicken. Mit Helm und Warnweste ausgestattet, fuhren die kleinen Rennfahrerinnen und Rennfahrer ihren aufmerksamen Eltern auf und davon.

Bei der anschließenden Preisverleihung hatten die Sparkasse Billerbeck und die Kieferorthopädie Meyer als Sponsoren dafür gesorgt, dass alle Teilnehmenden auch eine Medaille umgehängt bekamen und ein Geschenk erhielten.

Rund um den Dom konnte man nicht nur auf ein Bungee-Trampolin steigen, sondern sich in einem Bassin als Fun-Paddler - eine Art Wasser-Autoscooter - austoben. Daneben sorgte auf der Bühne „Gerd der Gaukler“ für großen Zulauf und zog während seiner kurzweiligen und amüsanten Jonglierschau Kinder und Erwachsene scharenweise in seinen Bann.

In den Gassen und Straßen der Innenstadt konnte eine Vielzahl an traditionellen Handwerkskünsten bestaunt und auch eingekauft werden. Da wurde mit winzigen Perlen gestickt, geklöppelt und Körbe geflochten.

Wer mochte, konnte bei den Damen der Billerbecker Spinngruppe am Spinnrad Platz nehmen und erste Erfahrungen sammeln.

„Wenn uns im Winter das Gas zum Heizen fehlt, sorgen wir für besonders warme Wäsche“, kommentierte Silke Dirks die Arbeit ihrer Freundinnen am Spinnrad.

Großer Andrang herrschte bei Heike Montreal, die Kindern eine überaus kunstvolle Bemalung auf die begeisterten Gesichter zauberte.

Überhaupt hatten neben den vielen geöffneten Geschäften und Läden der Innenstadt eine Vielzahl von attraktiven Ständen ihr attraktives Warenangebot aufgebaut. Da wurden Magnetschmuck, Textilien, Bücher und Bilder angeboten.

Das kulinarische Angebot reichte von Pommes Rot-Weiß, gebrannten Mandeln und Zuckerwatte bis hin zu selbstgemachtem Bärlauchpesto von Basil & Barberea.

Ganz ohne Gänse ging es doch nicht, auf dem Johanniskirchplatz waren im Rahmen einer Kleintierausstellung mit Fränkischen Landgänsen und Mähnengänsen auch zwei kaum bekannte Arten zu bestaunen.

Daneben war in einer langen Reihe eine Traktorparade mit wunderschönen, herausgeputzten alten Ackerschleppern zu sehen, die am Nachmittag dann in einem Korso durch die Stadt bewegt wurden.

Wieder einmal hatte Billerbeck mit seinem familienfreundlichen Fest den Bürgerinnen und Bürgern eine rundherum gelungene Veranstaltung geboten.