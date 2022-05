Garten-Atmosphäre mitten in der Stadt

Kurzerhand tragen Ann-Kathrin Rahe und Judith Schäpers zwei Stühle und einen Tisch von der Eingangstür des Rathauses in Richtung Domcafé. Die Tourismusmanagerin und die Projektmanagerin der Stadt stellen das Mobiliar mitten auf der Straße ab. Noch können dort nur zwei Personen Platz nehmen, das soll sich aber schon bald ändern: Gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde legt die Stadt Billerbeck erstmalig den „InnenStadtSommer“ auf. In den Sommerferien soll es dazu an jedem Freitagabend nach der Marktzeit verschiedene Programmpunkte geben – von musikalischen Einlagen regionaler Künstler über magische Momente und einen Pop-up-Biergarten. Die Innenstadt soll somit zu einem sommerlichen Treffpunkt für jedermann werden.

„Innenstadt muss heutzutage mehr sein als nur das Einkaufen“, weiß Schäpers. Gemeinsam habe man im Rathaus Überlegungen angestellt, wie es gelingen könne, für Verweilmöglichkeiten zu sorgen und Besucher auch nach Ladenschluss in die Innenstadt locken zu können. „Mit dem InnenStadtSommer möchten wir einen Versuch in diese Richtung anstellen“, erklärt die Projektmanagerin die Idee hinter der Veranstaltungsreihe. Jeden Freitag, wenn der Markt um 18 Uhr endet, soll sich die Innenstadt in einen „heimischen Garten, in dem man sich rundum wohlfühlt“ verwandeln, wie es Bürgermeisterin Marion Dirks beschreibt. Dazu sollen die Straßen am Markt für den Autoverkehr gesperrt werden, um für eine ruhige und entspannte Atmosphäre zu sorgen. Darbietungen am Markt, der Münsterstraße und dem Johanniskirchplatz sollen die Billerbecker, Touristen und Gäste anziehen.

„Ich stelle mir eine richtig schöne Piazza-Atmosphäre vor. Jeder ist eingeladen, und ein schönes Ziel für einen Spaziergang oder eine Fahrradtour ist es ohnehin“, wirbt Tourismusmanagerin Ann-Kathrin Rahe. Die Sommerferien wurden für den Aktionszeitraum bewusst gewählt: „Die Aktivitäten in den Vereinen und in unserem Kulturprogramm ruhen, außerdem möchten wir etwas für alle anbieten, die nicht verreisen oder ihren Urlaub in Billerbeck verbringen“, so die Bürgermeisterin. Sie sollen sich an den Freitagabenden in der Innenstadt heimisch fühlen „und den Sommer zuhause genießen können“. Die Gastronomie soll mit eingebunden werden, aber auch das eigene Picknick darf gern mitgebracht werden.

In den vergangenen Wochen stellte zudem die Pfarrgemeinde St. Johann/St. Ludger Überlegungen an, „wie wir die frohe Botschaft neu erlebbar machen können“, erzählt Sabine Smarsli. Die Idee: Unter dem Motto „Thank God it’s friday“ wollte die Gemeinde verschiedene Angebote zum Thema Dankbarkeit anbieten. „Das passt mit den Plänen der Stadt super zusammen. Eine glückliche Fügung“, lächelt Smarsli.

Alle Angebote des Billerbecker „InnenstadtSommers“ können kostenlos genutzt werden. Möglich wird dies durch eine Spende in Höhe von 5000 Euro durch die Volksbank Baumberge. „Nur mit Mut kann Neues entstehen. Es ist eine spannende Idee, die Innenstadt auf diesem Wege zu vitalisieren“, meint Dirk Spanderen. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“