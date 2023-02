Gebäudekomplex wird kernsaniert

„Es sieht alles schick und modern aus, aber wenn man im Detail schaut, dann sieht man, dass es höchste Zeit wird“, sagt Pater Marcel Albert. „Das, was zu tun ist, gehen wir jetzt an.“ Der in den 80er-Jahren vom Architekten und Stadtplaner Prof. Josef P. Kleihues entwickelte und gebaute Gebäudekomplex mit dem Haus Sankt Benedikt, in dem sich ein Teil der Jugendbildungsstätte befindet, und der Kloster-Gaststätte in Gerleve wird kernsaniert. Die Arbeiten beginnen Anfang März. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von 15 Monaten. „Im Sommer nächsten Jahres soll alles fertig sein. Dann soll alles wieder seinen gewohnten Gang gehen“, so Markus Brambrink, Verwaltungsleiter bei der Benediktinerabtei.

Die Gaststätte wird vom 6. bis 20. März geschlossen. „Für den Umzug“, informiert Alexandra Dornieden, Chefin der Gaststätte. Auf der großen Wiese vor dem Gebäudekomplex finden aktuell Vorbereitungen für den Aufbau eines Zeltes und Container statt, in die die Gaststätte für die Dauer der Bauarbeiten einziehen wird. „Dort geht der Betrieb dann ab dem 21. März weiter“, berichtet sie. „Wir werden das Beste rausholen.“ Neben der Modernisierung der Küche werden in der Gaststätte Personalräume mit Duschen geschaffen, „um auch den aktuellen Arbeitsschutzforderungen gerecht zu werden“, erklärt Markus Brambrink. Auch eine neue Möblierung wird es geben, einen neuen Thekenbereich, die komplette Elektrik wird erneuert – einfach alles wird auf Vordermann gebracht. Vergrößert wird nebenbei noch der Terrassenbereich. Eine Herausforderung sei dabei die weitere Versorgung des Konvents und der Jugendbildungsstätte, die auch über die Zentralküche in der Gaststätte versorgt werden, wie Markus Brambrink berichtet. Das Team der Küche werde für die Dauer der Bauarbeiten in die kleinere Klosterküche ziehen und von dort aus alle versorgen.

Der Betrieb in der Jugendbildungsstätte ist während der Bauphase ebenfalls eingeschränkter. „Im Haus I geht es ganz normal weiter“, so Matthias Kortmann (Leiter Haus Sankt Benedikt). Währenddessen werden im Haus Benedikt, dem Haus II, unter anderem die Zimmerbereiche modernisiert und so umgebaut, dass aus dem WG-Stil einzelne Zimmer mit eigenen Bädern entstehen. „13 Doppelzimmer und drei Vierbettzimmer wird es dort künftig geben“, erzählt Matthias Kortmann. Acht Betten mehr als bislang stehen dann in dem Gebäude zur Verfügung. Der Haussleiter berichtet zudem, dass in dem Gebäude mehrfach mit Wasserrohrbrüchen gekämpft werden musste und daher dringender Handlungsbedarf bestehe. Arbeiten finden auch an der Fassade statt. Risse werden beseitigt, Holzfenster aufgearbeitet oder erneuert. Mehrere Millionen Euro werden für die Bauarbeiten in die Hand genommen. Eine genauere Angabe wurde nicht gemacht. „Es ist ein großes Invest. Bei der Planung sind wir noch von anderen Kosten ausgegangen“, so Markus Brambrink. Aber auch hier würden die allgemeinen Preissteigerungen in der Baubranche zu Buche schlagen. Geschoben werden könnten die Maßnahmen aufgrund ihrer Dinglichkeit nicht „und es ist auch nicht anzunehmen, dass die Baukosten in nächster Zeit wieder sinken werden“, sagt Pater Marcel Albert.