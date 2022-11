Gedenkstelen für die Erinnerung

Drei Stahlplatten schweben in luftiger Höhe. Passanten bleiben immer wieder stehen und schauen sich das Spektakel gespannt an. „Eine Tonne wiegen die Platten zusammen“, informiert Christoph Sandkötter. Ein Kran setzt sie vorsichtig vor dem Mahnmal ab. „Ich bin total gespannt“, sagt Wolfgang Suwelack während die Schutzhülle, die sich noch um die Platten befindet, entfernt wird. Zum Vorschein kommen unzählige, auf den Platten verzeichnete Namen. Es sind die Namen von Opfern der Kriegs- und Gewaltherrschaft der NS-Zeit. 702 Namen um genau zu sein.

Der Münsteraner Designer Christoph Sandkötter hat im Auftrag der Wolfgang-Suwelack-Stiftung ein neues Konzept für die namentliche Darstellung aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft am Mahnmal erarbeitet. Drei Gedenkstelen aus Cortenstahl – jeweils 3,60 Meter hoch und 1,60 Meter breit – werden neben dem Mahnmal platziert. Als Ergänzung zu den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Billerbeck, die auf zwei Pfeilern des Mahnmals bereits verzeichnet sind. Die Stelen ersetzen die seit einigen Jahren beschädigte Glastafel, auf denen die Namen bislang zu lesen waren.

Per Laser wurden die Namen aus dem Stahl herausgeschnitten. Allein ein dreiviertel Jahr war die Suwelack-Stiftung damit beschäftigt, Namen zu überprüfen. Viele Gespräche seien mit Nachkommen geführt worden. Damit kein Opfer vergessen wird „und auch versehentlich kein falscher Name dort steht“, erklärt Sandkötter. Die Namen der jüdischen Kinder Rolf-Dieter und Eva Eichenwald, die mit ihren Eltern deportiert und ermordet wurden, sind besonders auf den Gedenkstelen gekennzeichnet. „Sie sind mit Messing hinterlegt“, berichtet Sandkötter. Das Schicksal der Kinder „geht mir nach wie vor sehr nahe“, so Suwelack. Schließlich waren sie fast im gleichen Alter wie er.

Nach der aufwendigen Restaurierung, die das Mahnmal in den vergangenen Monaten erfahren hat, und mit den neuen Gedenkstelen, erstrahlt es nun in neuem Glanz. Nachträglich installiert wird in den nächsten Wochen noch die Beleuchtung der Stelen. „Das wird noch einmal einen besonderen Effekt geben“, sagt Sandkötter. Denn die Namen spiegeln sich auf der Kleidung des Betrachters wider. „Dadurch entsteht auch nochmal eine ganz andere Betrachtungsintensität“, so der Münsteraner.

Passend zum Volkstrauertag am gestrigen Sonntag sind die Stelen im Rahmen der Gedenkfeier der Öffentlichkeit übergeben worden. Genau 20 Jahre nach der Glastafel. Bürgermeisterin Marion Dirks dankte in ihrer Ansprache Wolfgang Suwelack und seiner Stiftung sowie Künstler Christoph Sandkötter für das Engagement. „Es ist wunderschön geworden“, sagte sie.

Vertreter der Stadt, der Vereine und Organisationen nahmen mit ihren Fahnenabordnungen an der Gedenkveranstaltung am Mahnmal teil, um dort allen Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. „Aggression dürfen wir nicht hinnehmen“, betonte Dirks in ihrer Rede. Europa müsse gemeinsam für Menschlichkeit, Frieden und Freiheit einstehen, sagte sie mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Es müsse sich aktiv für Frieden in der Gegenwart und der Zukunft eingesetzt werden. Die Menschenwürde sei unantastbar, und zwar überall. Ein respektvolles Miteinander sei der Grundstein für Frieden. Das gelte auch für Billerbeck.

Die Bürgermeisterin informierte zudem, dass die Kontakte zur ukrainischen Stadt Malyn intensiviert werden sollen. Vergangene Woche habe sie einen Vorschlag für einen Partnerschaftsvertrag erhalten. Den wolle sie dem Rat für eine Städtepartnerschaft vorlegen. Die Schülersprecher der Geschwister-Eichenwald-Schule verlasen die beiden Gedichte „Ermutigung“ und „Wann ist denn endlich Frieden“ von Wolf Biermann und einen Auszug aus der ukrainischen Nationalhymne. Das Blasorchester sorgte für die musikalische Untermalung. Rainer Sandkötter spielte das Stück „Wenn nicht du“.