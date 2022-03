Geflüchtete aus Ukraine angekommen

Billerbeck

In Billerbeck sind am Mittwoch die ersten vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen angekommen. Die 15 Personen sind privat untergebracht worden, wie Martin Struffert, Leiter des städtischen Fachbereiches Soziales, gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Die Stadt hatte in der vergangenen Woche einen Aufruf in der Bürgerschaft nach Wohnraum gestartet. Die Hilfsbereitschaft war groß. Über 30 Rückmeldungen hatte es gegeben, von denen nun die ersten Angebote zur Unterbringung genutzt werden, so Struffert. Die Stadtverwaltung steht mit Geflüchteten und den Gastfamilien in engem Austausch.

Von Stephanie Sieme