Geheimniskrämer im historischen Gemäuer

Billerbeck

(sdi). Jede Menge Trubel herrscht in der Kolvenburg. Unzählige Kisten werden in das alte Gemäuer geschleppt – eine nach der anderen. Und dann geht es ans Auspacken. Auch Elisabeth Menke und Birgit Milde sind damit beschäftigt, Fotoalben, Tagebücher, Cartonagen, Mappen, Karten und Poesiealben an ihrem Stand an den passenden Stellen zu drapieren. „Wir machen Kreatives aus Papier“, erzählt Elisabeth Menke. „Auch mit selbst geschöpften Papier. Das hier zum Beispiel ist ein Geheimniskrämer.“ Ein Etui, in dem man verschiedene Dinge verstecken und drin kramen kann.