Geistern und Mumien im Wald begegnet

Unzählige rote Grablichter säumen den langen Weg im Wald. Bäume sind in ein blaues Licht getaucht. Ansonsten ist es teilweise stockfinster. Im Strahl der Taschenlampen erscheinen plötzlich Grabsteine, Särge und Skelette – mal neben, mal mitten auf dem Weg. Das Laub auf dem Waldboden raschelt, Zweige knacken unter den Füßen. In der Ferne sind ab und zu Schreie zu hören. „Da vorne ist jemand. Da ist jemand“, ruft einer der neunköpfigen Gruppe, die gerade auf dem Gruselparcours, zu dem die Freilichtbühne Billerbeck zusammen mit der Stadt Billerbeck an Halloween eingeladen hatte, unterwegs ist. Plötzlich taucht eine dunkel gekleidete Gestalt mit Zylinder und einer Sense direkt vor der Gruppe auf. „Ahhhh“ – der Schreck ist bei allen groß. Dann müssen alle über sich selbst lachen. Weiter geht’s.

Um die 70 Mitglieder der Freilichtbühne sind an der Gestaltung des Gruselparcours beteiligt. Rund anderthalb Monate zuvor sind sie mit den Vorbereitungen gestartet, haben unzählige Requisiten und Dekorationen gestaltet und gebastelt. Mit viel Liebe zum Detail. Und nicht immer auf den ersten Blick zu sehen. Manchmal braucht es einen zweiten, gar dritten Blick. Große, haarige Spinnen, unzählige kleine Fledermäuse sowie kleine und große Geisterwesen baumeln von Ästen. Kürbisse mit Fratzen. Hände, die aus dem Boden kommen. Totenköpfe. Ein verrückter Professor, Geister, Mumien, Hexen, Gnome, schaurige Hasen und Gestalten treiben einen Abend lang ihr Unwesen im Freilichtbühnen-Wald. Sie warten an den verschiedensten Ecken, um die Besucher zu erschrecken.

Den Anfang macht der verrückte Professor, der die Gruppen begrüßt. Er sei im Wald gewesen, habe schaurige Dinge gesehen, wie er erzählt. Aber niemand wolle ihm glauben. Zwei Wächterinnen geleiten die Teilnehmer zum Tor, das in die Anderswelt führt. „Dies ist ein magischer, vielleicht sogar verwunschener Ort. Die Grenze, zwischen der Welt, wie ihr sie kennt und einer viele, viel älteren Welt ist hier sehr dünn“, sagt eine der Wächterinnen während dichter Nebel aufsteigt. „Hier am Rande des Stadtwaldes befindet sich das Tor zur Welt der Geister, Gnome, Hexen und verlorenen Seelen längst Verstorbener.“ An der Bühne habe es sich schon zugetragen, dass nicht nur Schirme und Jacken vergessen worden seien, sondern auch Zuschauer, die sich von der Kraft dieses Ortes nicht lösen konnten. Im Zuschauerraum sitzen und liegen hier und da Besucher. „Die sind seit der letzten Hotzenplotz-Vorstellung da“, so ein Begleiter, der die Gruppen über den Parcours führt. An einem Tisch spielen schräge Figuren Karten. Eine Frau taucht mit einer übergroßen Schere auf. Im Wald tanzen Hexen um einen glühenden Kessel. „Kommt nur her, kommt nur her“, rufen sie. „Wohin“, fragt einer der Besucher. „In die Suppe“, ruft eine Hexe zurück. In der Ferne ist das Klirren einer Kette zu hören. Es kommt immer näher. Ein Gespenst kreuzt den Weg.

„Das war total super“, sagt Anke nach dem rund 30-minütigen Gang auf dem Gruselparcours. „Es war sehr liebevoll gestaltet.“ Zusammen mit der Nachbarschaft „Im Knick“ hat sie den Gruselparcours besucht. Besonders gefallen haben ihnen unter anderem die Hexen und der Weg mit den vielen Grablichtern. Sie hätten sich sehr gegruselt. „Auch wenn mal gerade nichts passiert ist“, sagt Karin. Auch die Freilichtbühne zieht ein positives Fazit nach der Premiere des Gruselparcours. „Es war eine absolut gelungene, runde Veranstaltung“, sagt Diana Lamers (Geschäftsführerin Marketing). Es habe alles hervorragend funktioniert. Allein das Wetter habe zum Schluss nur nicht mitgespielt. 186 Personen haben den Gruselparcours durchlaufen. In Kleingruppen mit maximal zehn Personen. 16 Gruppen hatten die Gruselvariante „light“ gewählt, sieben in „extreme“. „Wir haben wahnsinnig tolles Feedback erhalten – von Leuten vor Ort und per E-Mail nach der Veranstaltung“, erzählt Diana Lamers. Viele würden sich eine Wiederholung wünschen. Das müsse nun im Vorstand besprochen werden. Eine Entscheidung stehe noch aus. „Halloween fällt terminlich in die Vorbereitungszeit für unser Winterstück“, erklärt sie. Eine Wiederholung sei aber relativ wahrscheinlich. Nicht nur die Teilnehmer hätten viel Spaß gehabt, sondern auch alle Beteiligten der Freilichtbühne. Für sie war es eine Premiere der schaurigen Art.