Gemeinsam per Drahtesel zum Berkelfestival

Ein Programm rund um die Berkel findet vom 6. bis 8. Mai in Stadtlohn anlässlich des Berkelfestivals statt. Passend dazu bieten am Sonntag (8. 5.) der ADFC und die Stadtverwaltung Billerbeck eine begleitete Fahrradtour nach Stadtlohn an. Ein kostenloser Fietsenbus bringt die Teilnehmenden abends wieder zurück zum Ausgangspunkt. Alle interessierten Radler treffen sich um 10.30 Uhr am Busbahnhof. Entlang der Berkel fährt die Gruppe über Coesfeld, Gescher bis nach Stadtlohn. In den Berkelstädten sind Interessierte eingeladen, an der Tour zum Festival teilzunehmen. Die Fahrradgruppe wird in Coesfeld um 11.30 Uhr am Schulzentrum eintreffen. Gegen 12.30 Uhr können Radler aus Gescher am Busbahnhof zur Gruppe stoßen.

Gemeinsam werden alle gegen 13.30 Uhr in Stadtlohn eintreffen. Auf dem Berkelfestival erwartet die Besucher Konzerte, Mitmach-Aktionen und Führungen: Auf der Hauptbühne startet das Bühnenprogramm mit einem Konzert der Musikkapelle Wiesentaler. Weitere Konzerte schließen sich an. Dazu kommen Baustellenführungen zur Berkelpromenade und Berkelmühle. Eine besondere Gelegenheit bietet das WLE-Eisenbahnmuseum. Von hier aus werden geführte Rundgänge zur historischen Eisenbahnbrücke über die Berkel angeboten, die sonst nicht besucht werden kann, da sie sich auf einem Privatgelände befindet, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Billerbeck heißt. Das komplette Programm inklusive Zeit- und Ortsangaben kann unter berkelfestival.eu eingesehen werden.

Für alle, die nicht mit dem Fahrrad nach Stadtlohn fahren möchten, fährt ein kostenloser Bus um 13 Uhr vom Billerbecker Busbahnhof los. Zustiege sind um 13.20 Uhr in Coesfeld am Schulzentrum (Holtwicker Str.) und um 13.40 Uhr in Gescher am Busbahnhof (Fabrikstr.) möglich. Gegen 16.30 Uhr wird eine kostenlose Rückfahrt angeboten. Für die Radler wird ein Fietsenbus eingesetzt. Abfahrt des Busses ist am Busbahnhof in Stadtlohn. Anmeldungen sind per E-Mail an berkelfestival@billerbeck.de für die begleitete Fahrradtour wie auch für diejenigen, die mit dem Bus nach Stadtlohn fahren möchten, erforderlich.