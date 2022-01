Gemischte Gefühle bei 2G plus

Billerbeck

Mit 2G war Klaus Osthues vom Sportpark seiner Zeit voraus. Und anders als manch anderer Gastronom hat er auch mit der neuen 2G-Plus-Regel kein Problem. „Für uns ist das absolut in Ordnung“, so Osthues. Beim Tennis habe er schon gute Erfahrungen mit der Regel gemacht. Dort habe die Testpflicht auch kaum Auswirkungen auf die Besucherfrequenz gehabt. „Es sind so gut wie keine Stunden ausgefallen“, sagt er. Ohnehin sei ein Großteil der Gäste geboostert und somit von der Testpflicht befreit. „Das ist für uns eine gute Lösung“, so Osthues. Ein Problem sehe er eher an anderer Stelle. „Ich fürchte, dass die Welle uns überrollt und dann sehr viele ausfallen, weil sie in Quarantäne müssen.“ Die Auswirkungen von 2G-Plus auf das Gastronomie-Geschäft sehe er dagegen entspannt.

Von Falko Bastos