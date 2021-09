Gerburgis-Kita feiert Gebrutstag

Blättert in Erinnerungen an 50 Jahre Kita St. Gerburgis: Angelika Püth leitet die Einrichtung seit 23 Jahren und schaut sich Ordner an, die prall gefüllt sind mit alten Fotos und Zeitungsberichten.

Ein riesiges Geburtstagsfest, wie es in der Vergangenheit bei Jubiläen üblich war, gibt es coronabedingt nicht. „Das Fest feiern wir im nächsten Jahr nach. Ob es dann ein Jubiläumsfest oder ein großes Familienfest wird, wissen wir noch nicht“, sagt Angelika Püth. Ein kleines internes Fest, nur mit Kindern und Erzieher-Team, habe es schon vor den Sommerferien mit Gottesdienst und Geburtstagskuchen gegeben. „An diesem Tag haben uns die Eltern damit überrascht, dass jedes Kind ein T-Shirt mit einer 50 getragen hat“, erzählt die Kita-Leiterin. Am gestrigen Mittwoch stand in der Turnhalle für die Kita-Kinder und das ganze Team ein Konzert mit Kinderliedermacher Klaus Foitzik auf dem Programm.

1971 ist die Kita in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde an den Start gegangen. Seit der Eröffnung umfasst die Einrichtung „Am Brunnenbach“ kontinuierlich vier Gruppen: die Sonnenblumen-, die Singvögel-, die Schmetterlings- und Sonnenscheingruppe. Diese Namen wurden nie geändert. „Sie sind ein Stück weit Identifikation“, erklärt Angelika Püth. Ehemalige Kita-Kinder, die heute erwachsen sind und deren eigener Nachwuchs bereits die Einrichtung besucht, „erinnern sich oftmals daran. Wir haben die Namen bewusst bewahrt. Sie gehören zu uns“, so die Billerbeckerin, die seit 1999 die Leitung der Kita innehat. Erste Leiterin war ab 1971 Schwester Waltrud, Oberin des damaligen Konventes der Vorsehungsschwestern. Sie wurde 1979 abgelöst von Schwester Gerhardis, die bis 1998 das Amt bekleidete.

Der Kita-Alltag und das pädagogische Konzept haben sich in all den Jahren durch geänderte Betreuungszeiten, personellen und räumlichen Veränderungen stark gewandelt – so auch das Eintrittsalter der Kinder. Sei 2008 werden Kinder unter drei Jahren betreut. Die Jüngsten sind elf Monate alt. Verschiedene An- und Umbauten sind in den vergangenen Jahren vorgenommen worden. Wegen des Ausbaus der Betreuung Unterdreijähriger wurden 2011 100 Quadratmeter, aufgeteilt an vier Stellen des bestehenden Gebäudes, angebaut. Seit 1999 wird eine Übermittagsbetreuung angeboten. Kinder mit und ohne Behinderungen werden seit 2002 in der Einrichtung gemeinsam betreut. Auf Initiative des Elternrates wurde 2003 der Kita-Förderverein ins Leben gerufen. „Wir haben so viele verlässliche Eltern, die mit Ideen, Maschinen und Manpower helfen“, so Angelika Püth. 2010 ist die Kita im Verbund mit der Kita St. Johann zum Katholischen Familienzentrum zertifiziert worden. Auch den Titel „Haus der kleinen Forscher“ hat sie erhalten.

In all den Jahren sind unzählige Kinder durch die Kindergarten-Zeit begleitet worden. So wie Hillu Kunstleben. Sie war Anfang der 70er-Jahre selbst dort Kita-Kind und besitzt von damals sogar noch ihre Kita-Mappe. Seit vielen Jahren gehört sie zum Erzieherinnen-Team, das aktuell 19 Personen umfasst. „Jede Mitarbeiterin hat ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten, die sie einbringt“, berichtet Angelika Püth. „Das ist ein wertvoller Schatz.“ Wichtig sei dem Team immer eine gute Zusammenarbeit mit gegenseitiger Unterstützung. Dabei stehe jedes einzelne Kind mit seinem Entwicklungsstand, seiner Lebenssituation, seinen Erfahrungen, seinen Bedürfnissen, seinem Tempo und seiner Tagesverfassung im Mittelpunkt. „Wir schauen auf jedes einzelne Kind, um dessen Bedürfnisse gerecht zu werden. Wir versuchen, die Kinder in ihren Fähigkeiten zu stärken“, betont die Diplom-Sozialpädagogin. Die Selbstständigkeit soll zudem gefördert werden. Partizipation sowie ein achtsamer und wertschätzender Umgang seien wichtig, genauso wie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kita-Eltern.

Was sich Angelika Püth zum runden Kita-Geburtstag wünscht? „Glückliche Kinder, glückliche Erzieherinnen, glückliche Eltern und ein gutes, vertrauensvolles Miteinander“, so die Kita-Leiterin.