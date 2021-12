„GIWo“ begeht 25-jähriges Jubiläum

Mit dem Ziel, die wirtschaftliche und soziale Struktur der Stadt Billerbeck zu verbessern und zu fördern, wurde die Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbh, kurz GIWo, am 7. November 1996 gegründet. Nun begeht die Gesellschaft ihr 25-jähriges Bestehen, wie die Stadt Billerbeck in einer Pressemitteilung informiert.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören unter anderem die Errichtung und Förderung von einem familienfreundlichen, kostengünstigen Wohnungsbau sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen zur An- und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der „Perle der Baumberge“. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Billerbeck. Die Gesellschafterversammlung, die regelmäßig tagt, setzt sich aus Mitgliedern des Stadtrats zusammen, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeisterin Marion Dirks qua Amt.

Die jüngste Gesellschafterversammlung nutzte die Geschäftsführung der GIWo mbH für einen Rückblick auf die „Meilensteine“ der vergangenen 25 Jahre. Dazu gehörte laut Pressemitteilung zum Beispiel die Entwicklung der Wohnbaugebiete Oberlau II, Oberlau III, An der Kolvenburg, Nottulner Straße, Sandbrink, Gantweger Bach, Austenkamp, Auf dem Berge und am Freibad. Hinzu sei die Erweiterung des Industriegebietes Hamern, der Ankauf und die Wiederveräußerung von Gebäuden im Rahmen einer langfristigen und vorausschauenden Stadtentwicklung, die Entwicklung des „neuen“ Rathausparkplatzes, der Erwerb von Vorratsvermögen beziehungsweise Tauschflächen, die Vermietung von Wohnungen und die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen gekommen.

Seit Juni 2020 sind Marion Lammers, Kämmerin der Stadt Billerbeck, und Jutta Kentrup vom Fachbereich Planen und Bauen zu Geschäftsführerinnen der GIWo mbH bestellt. Jutta Kentrup begleitet den Liegenschaftsbereich der GIWo schon seit mehr als 15 Jahren.

Bürgermeisterin Marion Dirks bedankte sich rückblickend beim Gründungsgeschäftsführer Gerd Mollenhauer, ehemaliger Fachbereichsleiter Planen und Bauen, der 2020 in den Ruhestand verabschiedet wurde und wagte zugleich einen Ausblick: „Das Jubiläum bietet eine gute Gelegenheit, noch einmal die zahlreichen und vielfältigen Vorhaben der GIWo Revue passieren zu lassen. Gerd Mollenhauer hat diese Vorhaben maßgeblich geprägt und betreut. Die Ziele der GIWo sind nach wie vor aktuell. Billerbeck soll weiterhin attraktiv für Familien und Unternehmen bleiben. Insofern werden wir mit der GIWo auch in Zukunft weitere Projekte in Angriff nehmen.“ Zum 25-jährigen Jubiläum bekam die GIWo mbH jetzt eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer.