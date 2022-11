Glückwünsche vom Bundesligisten

Billerbeck

Ein besonderes Jubiläum hat die Volleyball-Abteilung des DJK-VfL Billerbeck gefeiert. Vor 50 Jahren, im Herbst 1972, gründeten eine Hand voll junger Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren eine Volleyball-Mannschaft. Sie waren durch die Wort- und Bildberichte des erstmalig im Rahmen der olympischen Spiele ausgetragenen Volleyballturnieres auf diese Sportart aufmerksam geworden. Innerhalb kurzer Zeit wurde aus diesen Anfängen eine erfolgreiche und wachsende Volleyballabteilung unter dem Dach des DJK-VfL, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Diese Abteilung mit etwa 70 Aktiven in allen Altersgruppen nimmt auch heute noch mit verschiedenen Damen- und Herrenmannschaften erfolgreich am Spielbetrieb teil. Dies spiegelte sich auch bei der Jubiläumsveranstaltung in der Zweifachhalle wider. Rund 50 aktive Spieler sowohl aus den aktuellen Mannschaften, als auch aus den Mannschaften der ersten Stunde pritschten und baggerten mit großer Freude und ebensolchem Können um die Wette.