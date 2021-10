Gruselparcours in „light“ und „extreme“

Billerbeck

Die offizielle Geschichte besagt, dass die Freilichtbühne im Jahr 1950 gegründet wurde. Doch ist das wirklich so oder existiert sie vielleicht schon viel länger als man glaubt? Gab es in früheren Zeiten nur Menschen, die Hexen spielten oder war es vielleicht auch umgekehrt? An Halloween zeigt sich was früher an der Bühne passierte und mit welchen Wesen und Gestalten die Gründerväter sich herumschlagen mussten. Am 31. Oktober kommen alle Gruselfans und Halloween-Begeisterte auf ihre Kosten. Mit einem circa 20 bis 30-minütigen Parcours bietet die Freilichtbühne in Zusammenarbeit mit der Stadt Billerbeck in diesem Jahr erstmals ein Gruselevent auf dem Bühnengelände und im umliegenden Waldareal an.