Gut aufgestellt gemeinsam in die Zukunft

Budenz ist Gast beim 2. Unternehmer-Dialog, zu dem die Unternehmergemeinschaft „Billerbeckerleben“ gemeinsam mit der Stadt eingeladen hat. „Mit diesem Format wollen wir Unternehmer sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung ins Gespräch bringen und vernetzen“, begrüßt Bürgermeisterin Marion Dirks die Gäste. „Billerbeckerleben“ sei nicht etwa ein Zusammenschluss von Händlern und Gastronomen in der Innenstadt mit der Aufgabe, Veranstaltungen zu organisieren“, stellt sie klar. „Es ist eine Gemeinschaft von Unternehmen, die Kräfte bündeln und einen Mehrwert für unsere Stadt schaffen wollen“, lädt sie die Anwesenden ein, Teil dieser Gemeinschaft zu werden.

Dirks hat Zahlen mitgebracht, die zeigen, dass Billerbeck und die Billerbecker wirtschaftlich gut aufgestellt sind: verhältnismäßig hohe Steuereinnahmen – „dazu tragen viele von ihnen mit der Gewerbesteuer bei“ – knapp 3800 Menschen in versicherungspflichtiger Arbeit, davon nur ein Drittel in Teilzeit, eine Quote von über 60 Prozent erwerbstätiger Frauen und die im Gegenzug erforderliche Kinderbetreuung, eine steigende Rate von Einpendlern, einen Kaufkraftindex von 106 und ein Pro-Kopf-Einkommen von rund 26 700 Euro – Platz 50 in NRW. Gut ein Viertel der Betriebe gehört zum Bereich Maschinenbau, die Herstellung von Metallerzeugnissen, Nahrung und Futtermitteln folgt mit gut 18 Prozent.

Wie der Mittelstand in Billerbeck sich für eine Energiewende optimal aufstellen kann, erklärt Dr. Jürgen Grüner von der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH und erstaunt so manchen Zuhörer mit der Info, dass es im Kreis sehr gute Voraussetzungen für ein Wasserstoffnetz gibt. „Jeder von ihnen braucht ein Konzept für die Umstellung auf klimaneutrale Energieversorgung“, bringt er die Aufgabe auf den Punkt, weist aber zugleich auf Förderprogramme und Beratungsmöglichkeiten hin.

Mit einer Menge Input und vielen guten Tipps gehen die Gäste zum Imbiss über und – noch viel wichtiger – zum Gedankenaustausch. Ein Abend mit echtem Mehrwert.