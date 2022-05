Happy-End in einem irren Spiel

Meine Güte, war das eine irre Partie! Wo anfangen, wo aufhören? Dieses Duell aus den Niederungen der Kreisliga A hatte gleich drei Sieger: Dirk „Wille“ Wilger, den Elfmeterkiller, Dennis Enns, den Doppelpacker, und last not least die gesamte Letteraner Mannschaft, die einen knappen Duselsieg über den Kellerrivalen DJK Dülmen feierte. Dank Dennis Enns, 21 Jahre jung, der nach monatelanger Pause (Innenbandriss im Knie) immer besser in Fahrt kommt und beim 2:1 beide Tore erzielte, das erste und auch das zweite kurz vor Schluss .

Jürgen Sicking, Spitzname „Otto“, selbst jahrelang Schiedsrichter, hatte noch vorm Anstoß sämtliche Fußballregeln außer Kraft gesetzt und von einem Sechs-Punkte-Spiel gesprochen. Übernervös hatte sich der Vereinsboss einen Kaffee nach dem andern reingekippt, um seine ramponierten Nerven zu beruhigen.

Auch die frühe 1:0-Führung in der 3. Minute konnte seine Sorgenfalten nicht glätten. Dennis Enns, der Kugelblitz, war zur Stelle, als Nick Richter den Ball mit viel Gefühl in den Sechzehner löffelte. Enns setzte sich rigoros durch und gewährte dem herausstürzenden Keeper Johannes Lohmann keine Abwehrchance. Enns ließ sich von seinen jubelnden Kollegen feiern.

Der Treffer gab ihm so sehr Auftrieb, dass er auf Vorlage von Spielertrainer Tim Püttmann fast das 2:0 nachgelegt hätte. Wenig später fehlte ihm das Quäntchen Glück, dann wäre er erneut erfolgreich gewesen. Sein strammer Schuss klatschte an den Pfosten. Pech gehabt. Benedikt Hoschke probierte es aus der Distanz mit einem frechen Heber, der auf dem Tornetz landete. Simon Besseler drang vom linken Flügel in den Strafraum ein, versetzte den Dülmener Schnapper, doch sauste die Kugel hauchzart am Gehäuse vorbei.

In der Nachspielzeit fiel überraschend noch der Ausgleich. Daniel Mitchell schlug eine butterweiche Flanke. Jan Ahrens stand goldrichtig und markierte den 1:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel bekam Dirk Wilger mehr zu halten. Innerhalb weniger Minuten musste er viermal sein Können demonstrieren, was ihm mustergültig gelungen ist. Seine Vorderleute konnten einen rapiden Formabfall nicht verhindern. „Die Laufwege stimmten nicht“, kritisierte Püttmann, „wir sind auch nicht mehr vernünftig in die Zweikämpfe gekommen.“ Wurde der Ball gewonnen, ging er gleich wieder verloren. „Die Leistung in der zweiten Hälfte war sch....“, fand er ehrliche Worte für die Vorstellung seines personell gebeulten Teams. „Deshalb müssen wir demütig sein und alles tun, damit wir noch zwei, drei Siege holen, um endgültig sicher zu sein.“ Die Dülmener wurden in der 63. Minute geschockt, als Fabrice Egemann nach einem Zusammenprall mit Luca Wolter eine Platzwunde davontrug und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Das so wichtige Aufeinandertreffen gegen die Gäste hätten die Letteraner anschließend fast noch verloren. Henrik Jasper, der souveräne Referee, entschied in der 85. Minute nach Foul von David Vennemann an Jan Ahrens auf Elfmeter. Ahrens selbst trat an, was er besser nicht getan hätte, denn Dirk Wilger, der Teufelskerl, tauchte ab und begrub den Ball in seinen Händen. Als alle bereits an ein Remis dachten, passte Püttmann in der 88. Minute clever in den Rückraum, wo Dennis Enns lauerte und den Ball mit Urgewalt ins Netz beförderte. Dann startete er einen Sololauf Richtung Dirk Wilger, fiel ihm in die Arme. Alle folgten und herzten den Torwächter und den Schützen.

Tim Püttmann, der nach Saisonende eine Fußballpause einlegen möchte, weil er an seiner Masterarbeit im Fach „Sales Management“ werkelt, war nach dem Abpfiff so geschafft, dass er die Fankurve sogleich um ein Bier bat. Seine Kehle war korktrocken. 7 Vorwärts Lette - DJK Dülmen 2:1; Tore: 1:0 Dennis Enns (3.), 1:1 Jan Ahrens (45. + 1), 2:1 Dennis Enns (88.)