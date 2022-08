Heftiger Gegenwind aus CDU-Reihen

Mit so starkem Gegenwind aus den Reihen der CDU hatten Rainer Hein, Betriebsleiter der Kläranlage, und die Vertreter der übrigen Fraktionen im Betriebsausschuss wohl nicht gerechnet. Immerhin: Nach intensiver Diskussion kam es zu einem Kompromiss, den Maggie Rawe (Grüne) formulierte und der zum einen Betriebsleiter Hein beauftragt, die Planungen für eine Kleinwindanlage auf dem Gelände der Kläranlage fortzusetzen, ihn zugleich aber auffordert, vergleichbare Referenzanlagen zu suchen, die Aussagen über einen möglichen Ertrag liefern. Erst danach soll eine endgültige Entscheidung über Windkraft auf der Kläranlage fallen. Diesen Kompromiss fand Werner Wiesmann (CDU) so faul, dass er dagegen stimmte, Franz-Josef Schulze Thier (ebenfalls CDU) enthielt sich.

Ein Windrad auf der Kläranlage in Hamern mit einer Nabenhöhe von 30 Metern soll dazu beitragen, dass die Anlage in Zukunft energieautark und schadstoffarm betrieben werden kann – und das in einem Energiemix durch das schon bestehende Blockheizkraftwerk, in der Planung weit fortgeschrittene Photovoltaik und besagte Kleinwindanlage. Ob die sich tatsächlich rechnet, das sollte ein Windgutachten zeigen, dessen Erstellung der Betriebsausschuss im Frühsommer beschlossen hatte.

Martin Schneider von der anemos GmbH stellte es per Videoschalte in der Sitzung vor. Nach seinen Berechnungen könnte bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 4,24 Metern pro Sekunde ein Brutto-Energieertrag von 66.234 Kilowattstunden im Jahr erzielt werden. Bei 20 Jahren Betriebszeitraum und 90 Prozent Eigenstromverbrauch rechnete er einen Überschuss von gut 80.000 Euro vor, der sich, das betonte Betriebsleiter Hein, gebührensenkend auswirken werde - gerade angesichts der aktuellen Preisentwicklungen auf dem Strom- und Gasmarkt.

Diese Zahlen wollte die CDU nicht glauben und äußerte grundsätzliche Kritik am Gutachten. „Sie schreiben selbst, dass es sich bei ihrer Arbeit um eine ,unverbindliche Vorabschätzung’ handelt“, wandte sich Thomas Schulze Temming an Martin Schneider. Ihn störte vor allem, dass die Experten für ihre Berechnungen Zahlen vom Hersteller übernommen hätten und auf Skalierungsfaktoren statt Erfahrungswerte von anderen Anlagen setzten. „Das ist nicht das Windgutachten, das wir als Ausschuss haben wollten“, so Schulze Temming – eine Kritik, die Rainer Hein klar zurückwies. Die Leistungsdaten des Herstellers seien TÜV-zertifiziert. „Ich halte das Gutachten für aussagekräftig genug, um heute eine Entscheidung zu treffen.“ Selbst wenn allen Berechnungen zum trotz am Ende doch nur eine Schwarze Null stehen sollte, sei die Investition in jedem Fall mindestens gebührenneutral und ein richtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit, so Hein. Auch Martin Schneider bestand darauf, dass „plausible Werte“ ermittelt worden seien.

So weit wie die CDU wollten die Grünen nicht gehen. „Ich will das Gutachten nicht in Zweifel ziehen“, stellte Ralf Flüchter klar, hätte aber zusätzlich auch gern Vergleichswerte aus anderen Anlagen gehabt. Maggie Rawe hatte – wie Flüchter – kein Problem damit, wenn der Ertrag am Ende doch deutlich geringer ausfallen sollte: „Und selbst wenn wir nur eine Schwarze Null erreichen würden. Wir müssen weg vom Gas hin zu einem Energiemix.“ Bei diesem Projekt sei die Größenordnung überschaubar und finanzierbar, warb Rawe um Zustimmung. Auch Dr. Christian Köhler (SPD) fand: „Das geht in die richtige Richtung“ und lenkte den Blick auf die Chance zur CO2-Einsparung. Ulrich Schlieker (Grüne) warb dafür, Betriebsleiter Hein zu vertrauen – ohne bei der CDU Gehör zu finden.