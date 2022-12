Heiliger Mann schaut hoch zu Ross vorbei

Aufregung liegt in der Luft. Immer mehr Kinder trudeln mit ihren Eltern und Großeltern am Dom ein. Unzählige Laternen leuchten im Dunkeln. Und als Pauken und Trompeten in der Ferne zu hören sind, ist den Kindern die Freude buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Ganz besonderer Besuch ist im Anmarsch. Er kommt immer näher. Die Musik wird lauter. Und da ist er. Hoch zu Ross, auf einem Schimmel. Mit rotem Mantel, Mitra und Bischofsstab.

Nach zweijähriger Corona-Pause fand gestern Abend der Nikolausumzug, veranstaltet von der Kolpingsfamilie Billerbeck, statt. „Wir haben sehnsüchtig erwartet, hier wieder gemeinsam vor dem schönen Dom stehen zu können“, so der heilige Mann in seiner Ansprache zu den Kindern. Die wunderschönen und selbstgebastelten Laternen würden ihm große Freude bereiten. „Ein tolles Bild“, so der Nikolaus. Mit den Laternen würden die Kinder ihre Stadt erleuchten und in Zeiten von Krieg und Hass ein Licht in die Welt entsenden. „Meine Botschaft für Klein und Groß: Gemeinsam zusammen, füreinander da sein und anderen eine Freude bereiten.“

Begrüßt wurde der Nikolaus am Dom von Vertretern der Kolpingsfamilie, Propst Hans-Bernd Serries und Kindern der Kindertageseinrichtung St. Ludgerus, die ein Gedicht aufsagten. Zusammen mit dem Blasorchester, Reitern des Zucht-, Reit- und Fahrvereins und Fackelträgern zog der Nikolaus durch die Innenstadt. Der heilige Mann ließ es sich auch nicht nehmen, von seinem Schimmel abzusteigen und die Kinder per Handschlag zu begrüßen.

Seinen allerersten großen Auftritt hatte gestern Abend auch der Chor der Ludgeri-Grundschule. Seit diesem Schuljahr gibt es an jedem der beiden Grundschulstandorte eine Chor-AG. „Insgesamt nehmen 56 Kinder daran teil“, wie Schulleiterin Anne Bölte berichtet. Es sind Schüler aus der zweiten, dritten und vierten Klasse. Der Chor, der von Lehrerin Kristin Meng-Vormweg geleitet wird, bereitete dem Nikolaus samt Gefolge einen ganz besonderen Empfang am Johannisschulhof. Die Kinder sangen für den heiligen Mann und Knecht Ruprecht. Schüler der 4a präsentierten ein Gedicht.