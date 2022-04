„Heimat ist etwas Urpositives“

Seit 16 Jahren ist „Hiergeblieben“ in der Domstadt aktiv. „Der Vorteil der Überschaubarkeit einer Kleinstadt sind die kurzen Kommunikationswege. Man kennt sich ‚irgendwie’. Unsere Stärke ist das Netzwerken. Wenn man sich kennt, ist man eher bereit, auch den oder die anderen zu unterstützen, um gemeinsam Gutes zu schaffen“, machte Heike Seidel-Hölscher deutlich und dankte gleichzeitig dem Podcast-Team dafür, dass sie die Arbeit von „Hiergeblieben“ in einem Beitrag vorstellen durften. Kurze Weg eben. Das Kernteam von „Hiergeblieben“ besteht aus neun Frauen und einem Mann, zusammengehalten von Renate Langenheder, der Pfarrerin im Ruhestand. Das vielseitige Angebot für Geflüchtete lässt sich nur realisieren durch den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Sprachpaten, Nachhilfelehrern, Unterstützern, Familien, Einzelpersonen und Axel Hoene, dem Koordinator des „einLadens“. „Unser Ziel ist es, eine Willkommenskultur für alle zu uns geflüchteten Menschen zu leben“, betonte Heike Seidel-Hölscher und richtete klare Worte an die Ministerin: „Wohnraum ist knapp, daher muss die Wohnbauförderung dringend angepasst werden“ und adressierte an die Bürgermeisterin: „Mit der Wohnbauförderungsgesellschaft könnte die Stadt aktiv werden, um nicht nur Asylbewerber-Unterkünfte, sondern auch bezahlbare Wohnungen für alle zu schaffen.“ Ferner müsse das sofortige Aufenthaltsrecht, dass den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ermöglicht werde, dringend auch für Menschen anderer Herkunftsländer geltend gemacht werden. Sehr eindrücklich schilderten Neda Karimi Salekdeh aus dem Iran und Mohamad Alshabhar aus Syrien ihre Ankunft, das Leben und das Miteinander in Billerbeck in ihren Beiträgen.

„Im Sommer 2020 war so gut wie nichts möglich. Uns fehlte der Austausch im Team und wir wollten irgendwie zusammenbleiben. So entstand die Idee mit dem monatlichen Podcast ab Januar 2021“, erklärte Diana Lamers, flankiert von Podcast-Sprecherin Lara Peters, die live aus Köln dazu geschaltet war. „Heimat ist etwas Urpositives“, so Ina Scharrenbach. „Das, was wir mit Heimat verbinden, ist das, was uns verbindet!“