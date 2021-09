Heimat vielfältig sichtbar gemacht

„Nun haben wir zum ersten Mal eine kleine eigene Feierstunde für die Heimatpreisverleihung“, begrüßte Bürgermeisterin Marion Dirks die Anwesenden in der Stadtaula. Und diese Feier lohnte sich, denn es galt nicht nur die Preisträgerinnen und Preisträger dieses Jahres, sondern auch die von 2020 noch zu ehren. So erhielten insgesamt sechs Gruppen und Vereine den Heimatpreis für 2020 und 2021.

Unter dem Motto „Wir machen Heimat sichtbar“ stellt das Heimatministerium NRW den Kommunen Geld zur Verfügung, um Menschen, Vereine oder Gruppen auszuzeichnen, die sich in der Heimat besonders engagieren. Der Ausschuss für Generationen und Kultur der Stadt Billerbeck hat die Vorschläge geprüft und sich für die Preisträger entschieden. Der erste Preis ist mit 2000 Euro, der zweite mit 1500 Euro und der dritte mit 1000 Euro dotiert.

Den ersten Preis im Jahr 2020 erhielt der Sportverein SW Beerlage 1953 e.V. Dieser „sehr rührige Sportverein“, so Dirks, habe sich seit Jahren vor allem für den Laufsport über Gebühr engagiert und stellt jährlich sogar einen Volkslauf auf die Beine – alles ehrenamtlich. Margret Jiresch und Volker Zumbusch freuten sich und nahmen den Preis stellvertretend für die Mitglieder entgegen.

Über den zweiten Preis freuten sich Birgit Badzong, Frank Riemenschneider und Michael Sallamon vom Verein „Billerbeck Lebendig“. „Ihr Verein ist noch gar nicht so alt,“ wusste Marion Dirks, „aber er pflegt Traditionen und bewahrt auch mit der Kneipenkultur ein Stück Heimat.“

Der dritte Preis ging an eine bekannte und sehr engagierte Familie in der Stadt: die Familie Mechtild Brockmeier. Es hat eine inzwischen schon historische Bewandnis. Wenn der heilige Nikolaus am Abend des 5. Dezember die Billerbecker Kinder besucht und zum Umzug einlädt, dann wird er stets auf dem Hof Brockmeier beherbergt und von dort startet der Umzug. Leider konnte Mechtild Brockmeier an dem Abend nicht persönlich anwesend sein, aber ihre Söhne Louis und Lasse nahmen den Preis strahlend entgegen.

Auch im Jahr 2021 haben sich drei Vereine und Initiativen besonders um die Heimat gekümmert. Sehr stolz nahmen Heike Seidel-Hölscher und Maria Schlieker von der Flüchtlingshilfe „Hiergeblieben“ den Heimatpreis entgegen. „Sie schaffen es, sich um Menschen zu kümmern, die hier fremd sind“, so Dirks. Und die Initiative helfe ihnen nicht nur, sich zurecht zu finden, sondern gebe zum Beispiel denjenigen Unterstützung, für die es keinen Zugang zu Sprachkursen gebe.

Den zweiten Platz des Heimatpreises belegte die Altenbegegnung St. Ludgerus, die den Senioren nicht nur ein vielfältiges Freizeitangebot stellt, sondern sich auch dahingehend engagiert, dass Senioren nicht vereinsamen. Seit 45 Jahren besteht die Altenbegegnung. Annegret Daldrup und Marie-Theres Maeßen freuten sich für die zahlreichen anderen Helferinnen und Helfer der Begegnung. Den dritten Preis für 2021 nahm die Vorsitzende der Landfrauen Billerbeck-Beerlage, Hildegard Lütke Enking, zusammen mit ihrem Team entgegen. „Die Landfrauen sind zu einer Gruppe geworden, die Frauen jeden Alters vom Land aber auch aus der Stadt vereinigen“, so Dirks. Und: „Sie halten Traditionen aufrecht.“ „Ja, der Erntekranz ist schon gebunden“, erzählte die Vorsitzende mit Vorfreude auf das geplante Erntedankfest. Im Anschluss an die kleine Feierstunde gab es für die Geehrten noch die Möglichkeit zum Austausch.