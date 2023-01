Hilfsgüter auf dem Weg nach Malyn

Etwa 1,8 Tonnen bringt der Stromgenerator auf die Waage. Die Verladung in den Lkw ist kein leichtes Unterfangen, schweres Gerät ist dafür erforderlich. Lange dauert es aber nicht, bis alles abfahrbereit ist. Zusammen mit dem großen Stromgenerator werden noch drei kleinere Generatoren, ein Kohleofen und weitere Pakete mit Hilfsgütern verpackt. Alles wird nach Malyn transportiert. Die ukrainische Stadt mit ihren 25 000 Einwohnern ist vom Krieg schwer getroffen. Die „Eltern-Initiative Malyn“ möchte helfen und schickt bereits zum zweiten Mal Hilfsgüter in die Ukraine.

Es sind Familien aus Billerbeck und der Umgebung, die im vergangenen Sommer Kinder aus Malyn für eine Ferienfreizeit bei sich aufgenommen und sich dazu entschlossen haben, eine große Spendenaktion durchzuführen. Die Initiative organisierte kurzfristig einen Glühweinverkauf auf dem Billerbecker Weihnachtsmarkt und rief dabei zu Geldspenden auf.

Die Generatoren aufzutreiben sei jedoch gar nicht so einfach gewesen, wie Hans-Günther Wilkens, Sprecher der Initiative, berichtet. Doch mit Hilfe der Stadt Billerbeck und einem Aufruf entstand der Kontakt zur Firma Hülsken in Hamern, die einen 88-kW-Stromgenerator parat hatte. Die Geschäftsführer Wolfgang und Klaus sowie deren Söhne Alexander und Michel Hülsken stellten der Initiative den Generator zum Einkaufspreis zur Verfügung und verzichteten auf die Marge. Der große Generator kann zehn Haushalte mit Strom versorgen. Wenn es um die Notversorgung mit Strom geht, sogar an die 50 Häuser. In einem Krankenhaus soll er zum Einsatz kommen, wie Alexander Hülsken informiert. Die anderen Generatoren seien eventuell für Abwasser- und Pumpwerke, Schulen und Gesundheitseinrichtungen gedacht.

Für den Transport hat die Stadt Dorsten den Lkw zur Verfügung gestellt. Marco Lennertz und Ingo Burmann haben sich am Silvestertag auf den Weg gemacht. Die beiden kennen sich aus Bundeswehr-Zeiten. Burmann selbst habe schon im Kosovo Einsätze gefahren. Seine Firma Lütkenhaus stellte ihn für diese Fahrt frei. „Zusätzlich beteiligt sie sich an den Spritkosten und gibt noch Mützen für die Menschen mit“, so Burmann.

Bürgermeisterin Marion Dirks findet anerkennende Worte: „Es ist unfassbar mutig, dass sie losfahren.“ Denn gerade im Moment hätten die Raketenangriffe wieder zugenommen, so Lennertz: „Die Raketenangriffe treiben uns natürlich um. Aber wir vertrauen auf unsere ukrainischen Freunde und spüren die große Dankbarkeit für die Hilfe.“

Die gesamte Aktion ist ein Netz aus städteübergreifender Zusammenarbeit. Der Verein „Nottuln & Friends e.V.“ trägt die Mitverantwortung, die Stadt Dorsten hat den Lkw zur Verfügung gestellt. Durch Spenden der Weihnachtsmarktbesucher konnte die Eltern-Initiative die Generatoren erwerben. Beim Domjubiläum in diesem Jahr soll die Städtepartnerschaft zwischen Billerbeck und Malyn besiegelt werden und der Bürgermeister der Stadt Malyn hat die Einladung bereits angenommen, wie Marion Dirks berichtet.

Neben den Spenden für die ukrainische Stadt Malyn unterstützt die Eltern-Initiative auch die Flüchtlingsarbeit des „einLadens“ mit einer Spende in Höhe von 700 Euro.