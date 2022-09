Historischen Details auf der Spur

Auch wenn das Billerbecker Rathaus täglich für den Publikumsverkehr geöffnet ist, gibt es sicherlich einige Details, die bei der Beantragung des Personalausweises oder dem Gang ins Bauamt keine Beachtung finden. Im Rahmen von drei Führungen am „Tag des offenen Denkmals“, der am Sonntag (11. 9.) deutschlandweit stattfindet, soll der Blick der Besucher auf diese Details gelenkt werden. Unter anderem wird auch der Ratssaal besichtigt, der vor ein paar Jahren restauriert wurde, wie die Stadt Billerbeck in einer Mitteilung informiert. Weiteres Highlight: Der Aufstieg zum normalerweise nicht öffentlich zugänglichen Glockenturm auf dem Dach des Rathauses belohnt mit einem tollen Ausblick über Billerbeck.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Rathaus am ‚Tag des offenen Denkmals‘ mit seinen vielen wunderschönen Details präsentieren dürfen. Das alte Treppenhaus begeistert immer wieder Brautpaare, die sich im historischen Trausaal das Ja-Wort geben. Von außen betrachtet erfreuen sich Einheimische und Gäste an der schönen Sandsteinfassade. Am Tag des offenen Denkmals haben jetzt alle Interessierten die Gelegenheit, das Gebäude auch von innen neu zu entdecken“, so Bürgermeisterin Marion Dirks.

Das historische Rathaus der Stadt Billerbeck ist dabei gar nicht so historisch, wie der Betrachter meinen könnte, ist es doch eigentlich das „neue“ Rathaus. Das tatsächlich historische Rathaus aus dem Jahre 1697 musste Ende des 19. Jahrhunderts für den Bau des Ludgerus-Domes weichen, so dass das heute als historisch bezeichnete Rathaus aus dem Jahre 1892 eigentlich das neue Rathaus ist.

Das Rathaus ist – wie so viele andere Gebäude in Billerbeck auch – aus dem heimischen Baumberger Sandstein errichtet – als siebenachsiger Quaderbau. Zwischen der ersten und zweiten Achse befindet sich der ursprüngliche Eingang. Die drei linken Achsen sind dreigeschossig gestaltet, während die drei folgenden Achsen vorspringen und übergiebelt sind. Mit Eisenankern und einer Figur des heiligen Ludgerus bildet das Rathaus einen Blickfang am Dom. Die prächtige neugotische Fassade, mit dem Stadtwappen im Giebel, repräsentiert den Billerbecker Bürgerstolz – immerhin besitzt Billerbeck die Stadtrechte bereits seit 1302. Verantwortlich für den Neubau des Rathauses war der königliche Regierungsbaumeister Hilger Hertel, unter dessen Leitung es gelang, das Rathaus binnen nicht einmal zehn Monaten – von der Grundsteinlegung am 27. Mai 1891 bis zur Eröffnung für den Publikumsverkehr am 7. März 1892 – fertigzustellen. Im Inneren des Rathauses sind Teile der historischen Ausstattung nach liebevoller Restaurierung auch heute noch zu bestaunen.

Das Rathaus ist am „Tag des offenen Denkmals“ nur zu den Führungen geöffnet. Diese finden um 11 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Zahl der Plätze begrenzt ist. Bis zum 9. September (Freitag) können sich Interessierte per E-Mail unter denkmal@ billerbeck.de oder telefonisch unter Tel. 02543/730 anmelden. Die Führungen sind kostenlos.