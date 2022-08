Historischer Ort mit viel Symbolik

Propst Hans-Bernd Serries weiß, was die Inschrift am Rand des Taufbrunnens bedeutet. „Johannes Schufuth aus Everswinkel, Pfarrer dieser Kirche, steht dort“, liest er vor und lächelt. „Dadurch werde ich an meinen eigenen Taufort erinnert. Denn Everswinkel ist meine Heimat.“ Und schon vor ihm war ein Pfarrer aus Everswinkel in Billerbeck tätig – vor genau 525 Jahren. Denn so alt ist mittlerweile der Taufbrunnen, der in der Turmkapelle der Johanniskirche steht. Johannes Schufuth soll den Brunnen gestiftet haben. Sicher weiß man das aber nicht. Und auch sonst ist über den Pfarrer nichts bekannt. Außer der Inschrift auf dem Taufbrunnen gibt es keine weiteren Aufzeichnungen über ihn. „Ich habe nichts gefunden“, berichtet Serries.

Der Taufbrunnen in der Johanniskirche ist ein historischer Ort. „Seit 525 Jahren sind die allermeisten Menschen aus Billerbeck in diesem Becken getauft worden. Das finde ich beeindruckend“, so der Propst. Der reichlich verzierte, kelchförmige Taufstein ist aus Baumberger Sandstein und aus einem Stück gearbeitet. Acht Reliefs zeigen verschiedene Szenen – abwechselnd aus dem alten und neuen Testament. Sie alle haben mit dem Thema Wasser zu tun: Eine Szene zeigt die christliche Taufe durch Untertauchen. „Die Ursprungsform“, so Serries. Menschen wurden früher bei der Taufe komplett unter Wasser getaucht. Heutzutage wird dem Täufling Wasser über die Stirn gegossen. „Es gab mal theologische Diskussionen darüber, ob das ausreichend ist“, erzählt der Propst. Die weiteren Reliefs zeigen den Durchzug der Israeliten durch das Rote Meer, die Samariterin am Jakobsbunnen, das Quellwunder des Mose, die Enthauptung des Johannes des Täufers – Serries: „Unser Pfarrpatron.“ – die Weissagung des Propheten Ezechiel über das himmlische Jerusalem, aus dem das Wasser des Lebens in alle Himmelsrichtungen fließt, den Durchzug der Israeliten mit der Bundeslade durch den Jordan und die Taufe Jesu im Jordan.

Die Form des Taufbrunnens ist ein Achteck. „Ein wichtiges Symbol“, so der Propst und erklärt, dass jedes Taufbecken achteckig ist. „Es gibt die Sieben wie sieben Tage in der Woche. Sie steht für das immer Wiederkehrende, für den Lebensrhythmus. Die Acht ist die Zahl der Unendlichkeit, der Ewigkeit, die über den normalen Lebensrhythmus hinausgeht. Durch die Taufe wird man in das ewige Leben hineingenommen“, sagt Serries. Zudem sei die Acht ein christliches Symbol für das Licht. „Durch die Taufe wird man in das Licht Gottes hineingenommen“, erklärt der Geistliche. Setze man ein N vor die Acht habe man das Gegenteil von Licht, nämlich: Nacht. Das Dunkle, das Undurchdringliche. Und das funktioniere auch in anderen Sprachen. Wie zum Beispiel im Englischen mit eight. Tauscht man das E gegen N heißt es night (zu Deutsch: Nacht). Oder im Italienischen: Acht heißt otto. Nacht heißt Notte.

Früher standen die Taufbecken etwas separiert, „weil man seine Kleider ablegen musste, untergetaucht wurde und dann ein neues Taufkleid erhielt“, berichtet Serries. Auch der Taufbrunnen in St. Johann stand früher seitlich in der Kirche und erhielt seinen jetzigen Platz im ältesten Gebäudeteil nach einer Renovierung der Turmkapelle in den 80er-Jahren.

Das goldene Taufbecken, das der ehemalige Propst Lappenküper gestiftet hat, zieren vier Wasserspeier und ein Bergkristall. Das Wasser, das dort hinein fließt, gelangt nicht in die Kanalisation, sondern ganz bewusst wieder zurück ins Erdreich.

Die meisten Billerbecker Katholiken werden in der Johanniskirche getauft. Einige auch im Dom. Dort gibt es ein mobiles Becken. Die meisten Täuflinge sind Säuglinge, hin und wieder erhalten aber auch Erwachsene das Sakrament der Taufe. „Für was man im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf hinhalten muss und was wir in der katholischen Kirche mehr denn je müssen“, so Propst Serries.