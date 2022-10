Hören, beobachten und entdecken

Videokunst und Fotografie gab es noch nie gemeinsam in einer Ausstellung im historischen Ambiente der Kolvenburg. Die Ausstellung „Surface“ von Michael Soltau machte den Anfang. Seit Ende August beleben seine Fotografien und Videoinstallationen die Räume im doppelten Sinn. Sie waren Hingucker und Geräuschespender in einem. Allerdings ließen sie manchen Besucher auch im Nebel möglicher Begründungen zurück. Um diese Irritationen abzubauen, führte Dominik Olbrisch, seit fünf Monaten Kulturreferent des Kreises Coesfeld, ein klärendes Künstlergespräch.

„Wie kommt man dazu, Kunst zu machen?“, fragte Olbrisch den Künstler. Soltau, der aus dem friesischen Varel stammt und heute zwischen Leipzig und Varel pendelt, hatte in der „friesischen Provinz“ ein inspirierendes künstlerisches Umfeld. Joseph Beuys habe ihn fasziniert, doch dieser zerpflückte ihn und seine Mappe bei seiner Bewerbung an der Kunstakademie in Düsseldorf, so Soltau. Danach ging er unter anderem nach Stuttgart, wo er auch das „Geschäftsmodell Künstler“ kennenlernte. Seitdem sei sein Tipp, niemals den Galeristen hinterher zu laufen. Aber das erklärte noch nicht, was genau Soltau in seiner jetzigen Kunst macht. „Ich möchte meine Werke mit Poesie und Erotik füllen. Ich bin aber kein Filmemacher, sondern ich mache Bilder mit bewegten Bildern“, führte er zum Kern seiner Kunst zurück.

Immer sind es Fotografien, nie gemalte Bilder, auch wenn sie so wirken. Seine Blumenbilder wurden schon früh inspiriert durch das Blumenbild eines niederländischen Malers, das sein Großvater besaß. „Den dunklen Hintergrund habe ich aus der niederländischen Malerei übernommen“, so Soltau. Dazu entfernte er alles Beiwerk von einer Blume und stellte sie puristisch und mittig vor den schwarzen Hintergrund. Seine Blumenbilder seien auch Kritik am Umgang des Menschen mit der Natur.

Für eine Videoinstallation, die er in einem abgedunkelten Raum platzierte und auf drei Bildschirme verteilte, legte er die Kamera unter eine Glasscheibe für die Aufnahme eines Videos. Über der Glasscheibe schüttelte er ein Kissen mit Federn aus. In der Nachbearbeitung wechselten die Motive zwischen laufenden und statischen Bildern. Geräusche vom Ein- und Ausatmen untermalten nicht nur diese bewegten Bilder.

Manche dieser Klänge, die auch aus anderen Räumen zu hören waren, verfeinerte er durch Musik. „Laufen sie in einer Stadt umher, überlappen sich die Geräusche ebenfalls“, begründete Soltau das. Genau das machte den Reiz der Beobachtung seiner Kunst aus: Hören, beobachten und entdecken. Das rundete Soltau mit einem Rundgang durch die Schau mit den Besuchern ab.

7 Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Oktober zu sehen.