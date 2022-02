Hülsken möchte sich erweitern

(sdi). Der Landmaschinenhandel Hülsken, der auf Billerbecker und Rosendahler Gebiet liegt, möchte sich erweitern. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark und schnell gewachsen, wie in einer Betriebsbeschreibung zu lesen ist. Mit den derzeitigen Gebäuden komme die Firma seit längerer Zeit an ihre räumlichen Grenzen und sei auf dem Betriebsgelände sehr eingeengt.

Aber die Sache ist vertrackt, wie Stadtplanerin Michaela Besecke in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses berichtete. Für Vorhaben im Außenbereich gibt es strenge landesplanerische Vorgaben. Damit sich der Landmaschinenhandel erweitern kann, muss eine Ausnahmemöglichkeit im Rahmen des Landesentwicklungsplanes genutzt werden. Nach ersten Gesprächen im vergangenen Sommer mit der Bezirksregierung sei eine solche Ausnahmeregelung denkbar gewesen, so Michaela Besecke. Nun gebe es aber einen Entwurf für eine neue Handreichung, nach der eine Ausnahmeregelung vielleicht nicht mehr getroffen werden könne. „Wir stehen ein bisschen auf dem Schlauch. Wir möchten, dass sich der Betrieb weiter entwickeln kann und Planungsrecht schaffen“, sagte die Stadtplanerin. Deswegen sei eine Anfrage zur Prüfung des Sachverhaltes an das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gegangen. „Eine Antwort gibt es noch nicht“, berichtet Besecke.

Drei wichtige Parameter müssten bei der Thematik laut Besecke berücksichtigt werden: Der Betrieb sei verkehrstechnisch optimal durch die Landstraße angebunden. Zudem sei Hülsken keine Neuansiedlung oder ein junges Unternehme, sondern blicke auf eine lange Historie und bestehe seit den 40er-Jahren „und hat einen inhaltlichen Bezug zur Landwirtschaft drumherum“, so die Stadtplanerin. Eine Umsiedlung in ein Gewerbegebiet in Rosendahl oder Billerbeck sei zudem unrealistisch. Weder Billerbeck noch Rosendahl könnten dafür ausreichend Fläche zur Verfügung stellen.

Zustimmung für die Erweiterung am bisherigen Standort gab es im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss seitens der Politik. Das Vorhaben sei nachvollziehbar, betonte Thomas Schulze Temming (CDU). Dem Unternehmen sollten Entwicklungschancen eingeräumt werden. „Es sei absolut alternativlos“, sagte Andreas Groll (CDU) und forderte, Rückendeckung aus der Politik auszusprechen. „Ich sehe das ähnlich. Es ist alternativlos“, so Rolf Sommer (Grüne). Frank Wieland (FDP) betonte, dass er die Pläne von Hülsken nur begrüßen könne. Der Ausschuss empfiehlt einstimmig dem Rat, der kommende Woche tagt, dass die Stadtverwaltung sich für die Ermöglichung einer Erweiterung einsetzen soll. Sobald eine Aussicht auf Erfolg besteht, sollen zudem Planentwürfe erarbeitet und ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren durchgeführt werden. Mit der Thematik wird sich auch die Politik in Rosendahl beschäftigen.