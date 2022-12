„Ich möchte hier meinen Platz finden und nützlich sein.“ Katerynas Wunsch ist klar und deutlich. Die 35-Jährige ist Ukrainerin und, wie viele andere Frauen auch, auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland in Billerbeck gestrandet. Ebenso wie die 41-jährige Anastasija. Die beiden sitzen im „einLaden“ an der Münsterstraße am großen Tisch, in den Händen eine Tasse heißen Tee und genießen das Beisammensein an diesem friedlichen Ort mit Landsleuten und mit Billerbeckern. Es ist Weihnachtszeit. Zum ersten Mal erleben die Frauen diese in Deutschland.

Anastasija (v.l.), Efe und Kataryna sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und haben in Billerbeck Zuflucht gefunden.

„In der Ukraine beginnt Weihnachten erst mit dem Jahreswechsel“, erzählt Anastasija. Am 31. Dezember werde dann eine große Tanne in der Stadt aufgestellt. Die Stadt, das war für sie bis letzten August Odessa. Dort stammt die gelernte Weintechnologin und Winzerin her. Ihre Augen beginnen zu strahlen als sie erzählt: „Dann gibt es einen großen Jahrmarkt, wo man alles Mögliche kaufen kann“, begeistert sie sich. Ja, und vor allem müsse man beim Kauf immer feilschen, wirft Kataryna lachend ein. Das gehöre zum guten Ton. Viel köstliches Essen gebe es auf dem Jahrmarkt, aus aller Herren Länder, denn es sei immer multikulturell zugegangen. Kataryna ist auch gebürtig aus Odessa, hat aber, zusammen mit ihrem türkischen Mann Efe, bis zur Flucht in Kiew gelebt und dort als Regisseurin am Theater gearbeitet.

Beide Frauen haben Familien zurückgelassen. Anastasijas Bruder, ihre Schwägerin und deren Kind sind noch in Odessa. Bei Kataryna sind es Mutter und Schwester. Der Kontakt in die Heimat per Telefon oder Facetime werde zunehmend schwieriger, erzählen sie, dadurch, dass immer öfter der Strom ausfalle. „Ich habe zu meiner Mutter und Schwester momentan keine Verbindung“, ist Kataryna traurig. Wenigstens konnte sie mit ihrem Mann fliehen, er hat einen türkischen Pass und durfte das Land verlassen. Anastasija ist mit ihrer 16-jährigen Tochter in die Domstadt gekommen.

Beide verfolgen sehr genau, was in ihrem Land passiert, wenn schon Anastasija sich eher nicht so sehr für die Politik interessiert. „Dann rege ich mich auf und kann nicht schlafen“, erklärt sie. Es gehe ihr besser, wenn sie das ausklammere, das sei reiner Selbstschutz. Kataryna schaut genauer hin und über Präsident Selenkij sagt sie: „Bis jetzt tut er das, was er tun muss. Aber das finde ich nur selbstverständlich.“

Und wenn der Krieg vorbei ist? Wollen sie dann wieder zurück in die Ukraine? „Ich kann nicht darüber nachdenken“, schüttelt Kataryna traurig den Kopf. Sie würde eigentlich schon gern, aber – nein, momentan könne sie sich das nicht vorstellen. Anastasija meint, wenn es nur nach ihr allein ginge, würde sie schon zurückgehen. Aber sie müsse an ihre Tochter denken. Wie sähe deren Zukunft aus in einem zerstörten Land? Wo solle sie dort lernen? Nein, sie will hierbleiben, sich hier für sich und ihre Tochter eine neue Zukunft aufbauen.

So sehen sich beide Frauen hier in Deutschland, in Billerbeck. Sie möchten auf jeden Fall arbeiten, sich einbringen, ihren Platz finden. Und sie haben Träume. „Ich träume davon, hervorragend Deutsch sprechen und verstehen zu können“, schmunzelt Kataryna und Anastasija pflichtet ihr bei. Und ihr größter Wunsch zu Weihnachten? Sie schauen sich an, die beiden Frauen aus der Ukraine, und es kommt einstimmig: „Frieden auf der Welt.“