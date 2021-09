Ideen für Klimaschutz sprudeln

Rund 40 Bürger nahmen an der Auftaktveranstaltung zur Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts in der Stadtaula teil. Weitere Interessierte können sich noch für Workshops melden.

Rund 40 Bürger waren der Einladung in die Stadtaula gefolgt. „Das ist eine große Beteiligung“, ordnete Dirks die Resonanz im Vergleich zu anderen Kommunen ähnlicher Größe ein. „Das macht mich zuversichtlich, dass wir ein gutes Konzept erarbeiten werden.“

Wie? Das stellten Klimaschutzmanagerin Rebecca Hilmer und Helene Püllen von der Ingenieurgesellschaft Gertec (Essen) vor, die vor allem die geplante Datenerhebung und Ausgangsanalyse begleiten wird. Genau damit nämlich wird die Arbeit am Klimakonzept beginnen. „Wir schauen zunächst, welche Maßnahmen und Initiativen es in Billerbeck bereits gibt“, so Hilmer. Schließlich fängt das Bemühen zur Verbesserung des Klimas nicht bei null an. Sie nannte zahlreiche konkrete Beispiele, darunter die energetische Gebäudesanierung der Schulen und die Ausrüstung mit Photovoltaikanlagen, die Holzpelletheizung in der Stadtaula, die sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Errichtung von Ladesäulen hinterm Rathaus und am Bahnhof, „unplastic Billerbeck“, den Ausbau von Radwegen, die Patenschaften für artenreich Säume, die Teilnahme an kreisweiten Klima-Aktionen und mehr.

Deutlich wurde, dass die Kommune neben Anstrengungen zum Klimaschutz in ihrem eigenen Bereich vor allem Anreize für Bürger zu mehr klimaschonendem Verhalten schaffen kann. „Viele Entscheidungen treffen die Bürger dann selber“, betonte Helene Püllen die Eigenverantwortung.

Das Büro Gertec wird in einer Energie- und Treibhausgasbilanz erarbeiten, wo in Billerbeck die größten Energieverbräuche stattfinden. Daraus soll sich ergeben, was in welchen Bereichen möglich ist, um den CO2-Ausstoß auch langfristig zu minimieren. Mehr Energieeffizienz und der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien sind übergeordnete Ziele. „Es geht darum, ganz praktische Dinge zu realisieren und mit den Bürgern gemeinsam zu überlegen, was für unsere Stadt das Richtige ist und was wir hier auch wirklich umsetzen können“, betonte Marion Dirks.

Bauen, Sanierung und Klimaschutz im privaten Umfeld sahen die Teilnehmer als die Bereiche, in denen sowohl der Bedarf zur Veränderung als auch die Chance zu Verbesserungen am größten ist. Das wurde per Handy-Umfrage ermittelt. Dass die Bürger sich auf dem Weg zu erfolgreichem Klimaschutz vor allem Beratung, Aufklärung, wenig Bürokratie und finanzielle Anreize wünschen, machten sie ebenfalls per Klick deutlich.

In Workshops zu verschiedenen Themen können Bürger – nicht nur diejenigen, die zur Auftaktveranstaltung gekommen waren – in den nächsten Monaten mitarbeiten. Im Frühjahr soll es eine große Zwischenpräsentation geben und Mitte Oktober soll das Klimaschutzkonzept auf dem Tisch liegen.

Rebecca Hilmer lud alle Interessierten ein, sich einzubringen und mit ihr Kontakt aufzunehmen; hilmer@ billerbeck.de; Tel. 02543/ 7338.