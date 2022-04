Ideen mit Bürgern diskutieren

Billerbeck

Am 5. Mai (Donnerstag) wird die Stadt Billerbeck der Öffentlichkeit die bisherigen Ergebnisse des Klimaschutzkonzeptes vorstellen. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula. Dazu sind alle Billerbecker eingeladen. Zu Beginn wird es in einem kurzen Vortrag einen Einblick in die jetzigen Energieverbräuche und Treibhausgasausstöße in Billerbeck geben, wie die Stadtverwaltung informiert. Es folgt ein Ausblick auf die zukünftig mögliche Entwicklung dieser Verbräuche. Ebenso wird eine Auswahl aus den vorherigen Veranstaltungen abgeleiteten Maßnahmenideen präsentiert. Im zweiten und laut Stadtverwaltung wichtigsten Teil der Veranstaltung sollen sich die Bürger aktiv beteiligen. In drei kleineren Gruppen werden ausgewählte Maßnahmen zu den Themen Mobilität, Klimafolgenanpassung und Sanierung und erneuerbare Energie diskutiert und ausgearbeitet. „Die zu diskutierenden Maßnahmen richten sich direkt an die Bürgerinnen und Bürger. Daher ist es uns wichtig, ihre Vorschläge und Ideen für die Ausgestaltung der Maßnahmen zu hören und in das Konzept mit einzubringen“, sagt Klimaschutzmanagerin Rebecca Hilmer. „Daher hoffen wir, dass sich noch viele Billerbeckerinnen und Billerbecker für den Abend anmelden und das Klimaschutzkonzept so selber mitgestalten.“ Eine Anmeldung ist per E-Mail an klimaschutz@billerbeck.de oder unter Tel. 02543/7338 möglich. Um allen ein sicheres Gefühl zu geben, gilt bei der Veranstaltung Maskenpflicht. Wer nicht an der Zwischenpräsentation teilnehmen kann, der kann sich die Ergebnisse im Nachgang auf der Internetseite der Stadt unter https://www.billerbeck.de/klimaschutz einsehen. Auch die bisherigen Aktivitäten rund um das Klimaschutzkonzept sind auf dieser Seite einsehbar. Außerdem sind alle Bürger eingeladen, jederzeit mit der Klimaschutzmanagerin (E-Mail: hilmer@billerbeck.de oder Tel. 02543/7338) Kontakt aufzunehmen, um den Klimaschutz in Billerbeck mit Ideen oder Vorschlägen aktiv mitzugestalten.