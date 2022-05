Ideen sprudeln für den Klimaschutz

Zwischenpräsentation und Mitarbeit am Konzept locken nur wenige Bürger in die Geschwister-Eichenwald-Aula

Billerbeck

(ude). Den Autoverkehr aus der Innenstadt zurückdrängen und die Radwege sicherer machen, Lademöglichkeiten für E-Mobilität ausbauen, Fahrradpendeln attraktiver machen, Car-Sharing anbieten, energetisch sanierte Häuser zur Info öffnen, eine Fachmesse in der Innenstadt veranstalten, Unternehmen ins Boot holen, einen Leitfaden für Bürger erarbeiten – die drei Fachfrauen können sie gar nicht so schnell auf Karteikarten notieren, wie die Ideen zum Klimaschutz sprudeln. An drei Stationen arbeiten Klimaschutzmanagerin Rebecca Hilmer, Stadtplanerin Michaela Besecke und Helene Püllen vom Büro Gertec, das die Erstellung des Klimaschutzkonzepts für Billerbeck begleitet, mit den Bürgern an Vorschlägen für ganz konkrete Maßnahmen, um den Ausschuss von Treibhausgasen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Es ist eine öffentliche Zwischenpräsentation in der Geschwister-Eichenwald-Aula und die Teilnehmer arbeiten so engagiert mit, dass es fast nicht auffällt, dass nur 15 Billerbecker der Einladung gefolgt sind.