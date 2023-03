Im Café Kinderleicht austauschen

Billerbeck

Es ist ein Beratungsangebot, gleichzeitig aber auch eine Austauschplattform für Eltern. Die Rede ist vom Café Kinderleicht, das seit Februar in Billerbeck angeboten wird und zudem am heutigen Mittwoch erneut eingeladen wird. Annette Taheri, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin im Team der Frühen Hilfen des Kreises Coesfeld, lädt dazu von 9 bis 10.30 Uhr in die Kita St. Johann ein. „Ziel der Elterncafés ist es, Müttern und Vätern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr ein gut erreichbares Beratungsangebot zur Verfügung zu stellen“, so Carolin Hoschke vom Kreisjugendamt Coesfeld. „Eltern können den Gesundheitsfachkräften vor Ort Fragen zu Themen rund ums Kind stellen – insbesondere zur Gesundheit und Ernährung von Babys und Kindern in den ersten drei Lebensjahren.“ Neben fachlicher Beratung besteht auch die Möglichkeit, dass sich Eltern untereinander kennenlernen und eigene Erfahrungen austauschen.

Von Stephanie Sieme