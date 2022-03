Im Ernstfall sicher helfen

Allergien als Auslöser eines anaphylaktischen Schocks, plötzlicher Herzstillstand, Epilepsie und Schulunfälle Es gibt viele, teils lebensbedrohende Szenarien, in denen Erste Hilfe nötig wird. Damit Lehrer im Ernstfall wissen, was sie tun müssen, haben sich jetzt ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) einen Tag lang in Erster Hilfe schulen lassen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Unsere Schülerinnen und Schüler bilden den Querschnitt der Bevölkerung ab. So ist das Schulpersonal auch potentiell mit den verschiedensten Erkrankungen und Verletzungen konfrontiert. Das macht eine regelmäßige Aus- und Weiterbildung in der Ersten Hilfe so unverzichtbar“, erklärt der Sicherheitsbeauftragte der Schule, Ingo Spindelndreier, der die schulinterne Fortbildung mit dem didaktischen Leiter der AFG, Stephan Humpohl, organisiert hat. Für den Ernstfall sei es wichtig, nicht nur theoretisch, sondern vor allem praktisch geschult zu werden. Das Bildungsinstitut „Easy 2 help“ ließ das Lehrpersonal in diversen Szenarien daher selbst Hand anlegen: Die stabile Seitenlage bei bewusstlosen Kindern, Herz-Lungen-Reanimation wie auch den Einsatz eines automatischen externen Defibrilators bei plötzlichem Herzstillstand – an beiden Standorten verfügt die AFG über ein solches Gerät – erprobten die Beteiligten an einer Puppe. Währenddessen wurden zahlreiche Fragen geklärt, darunter die Frage zur Dauer einer Herzdruckmassage (30 Mal kräftig den Brustkorb drücken, um das Herz zu massieren, dann zwei Mal beatmen – bis der Rettungsdienst eintrifft). Auch die Wundversorgung mit Kompressen als Folge einer Sportverletzung oder der schnelle Eingriff bei der Gefahr des Erstickens waren Gegenstand der Fortbildung, wie es in der Pressemitteilung der AFG weiter heißt.

Zudem stand die Hilfeleistung bei Anaphylaxie auf dem Lehrplan. Besonders häufig sei die Gefahr eines anaphylaktischen Schocks als Folge einer Allergie, zum Beispiel nach einem Insektenstich oder wenn versehentlich etwas konsumiert wurde, das Allergene enthält. „In dem Fall hilft oft nur noch ein Notfallpen“, erklärt der Sicherheitsbeauftragte. „Häufig weiß das Kind Bescheid und wendet die Spritze selbst an. Ist dies nicht möglich, muss das Lehrpersonal die Spritze injizieren.“ Hierzu gibt es Notfallpläne an der AFG.

Laut Schulleiter Dr. Torsten Habbel hat sich noch niemand lebensbedrohlich verletzt. „Es sind eher die kleinen Verletzungen, um die wir uns kümmern.“ Deshalb sei eine Auffrischung der Rettungsfähigkeit immer sinnvoll, denn „wir möchten, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer bei uns sicher fühlen. Erste Hilfe gehört selbstverständlich dazu.“