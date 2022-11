„Immer ein offenes Ohr für die Wehr“

Die Überraschung ist der Freiwilligen Feuerwehr Billerbeck gelungen. Völlig ahnungslos ist Bürgermeisterin Marion Dirks, als sie an einer Versammlung in der neuen Feuerwache im Friethöfer Kamp teilnimmt, in der sie eine besondere Auszeichnung erhalten wird: die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille.

Die gesamte Kameradschaft der Feuerwehr Billerbeck ist in der neuen Feuerwache versammelt, als Bürgermeisterin Marion Dirks aus den Händen des Bezirksbrandmeisters Donald Niehues (l.) die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille erhält. Mit der Bürgermeisterin freuen sich (vorne ab 2.v.l.) Kreisbrandmeister Christoph Nolte, der Billerbecker Feuerwehrleiter Wolfgang Langner, der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Reuver sowie die stellvertretenden Billerbecker Feuerwehrleiter Matthias Heuermann (auch stv. Kreisbrandmeister) und Florian Heuermann.

Anfänglich handelt es sich um eine Anhörung zur Besetzung der neuen Feuerwehr-Leitung, die der Stadtrat bestellen wird. Die komplette Kameradschaft ist versammelt. Die einzelnen Punkte werden abgehandelt. So weit, so gut. Doch dann gibt es eine spontane Abänderung der Tagesordnung, und Bezirksbrandmeister Donald Niehues ergreift das Wort. „Die Feuerwehr hat eine optimale Bürgermeisterin, mit der man gut zusammenarbeiten kann“, sagt er.

Marion Dirks habe sich weit über das Maß hinaus, was für eine Bürgermeisterin üblich sei, um das Feuerwehrwesen verdient gemacht. „Sie hat immer ein offenes Ohr für die Ängste und Nöte der Feuerwehr“, zitiert Niehues aus der Begründung für die Auszeichnung des Deutschen Feuerwehr-Verbandes. Es sei ganz selten, dass ein solcher Antrag zur Ehrung einer Verwaltungsspitze aus den Reihen der Feuerwehr komme. Auch bei der Realisierung der neuen Feuerwache habe die Bürgermeisterin eine maßgebliche Rolle gespielt, führt der Bezirksbrandmeister weiter aus. Donald Niehues überreicht der sichtlich gerührten Bürgermeisterin unter kräftigem Applaus der Kameradschaft die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille, die der Deutsche Feuerwehrverband Marion Dirks in Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens verliehen hat. Beifall spenden auch Vertreter der Fraktionen des Stadtrates, die eigens für diese Ehrung in der Feuerwache erschienen sind.

Diese Auszeichnung ist vornehmlich bestimmt für Personen, die nicht aktiv der Feuerwehr angehören. Damit habe sie überhaupt nicht gerechnet, sagt Marion Dirks und gibt den großen Dank weiter an die engagierten Feuerwehrkameraden, die jeden Tag für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen.

Und das habe gerade in Zeiten wie diesen eine besondere Bedeutung, wie Bezirksbrandmeister Niehues betont. Wenn zum Beispiel von einem drohenden Blackout - von einem Stromausfall - die Rede sei. „Etwas zu planen, was nicht zu greifen ist, ist schon die erste Katastrophe“, kommentiert er. Aber die Feuerwehr habe ihre Hausaufgaben gemacht. Wenn Schuldige gesucht würden, würde man diese in der Politik finden, sagt er mit einem Schmunzeln. „Wir hoffen aber, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“, fügt er mit ernster Miene hinzu.