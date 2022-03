Impfaktion für Kinder am „Helker Berg“

Billerbeck

Eine spontane Impfaktion, besonders für Kinder und Jugendliche, bietet der Kreis Coesfeld zusammen mit dem Kreissportbund und dem DJK-VfL Billerbeck an. So können sich Fünf- bis 17-Jährige nach ihrem Training am Donnerstag (10.3.) von 16 bis 19 Uhr im Vereinsheim am „Helker Berg“ gegen das Corona-Virus impfen lassen. Auch, wer an dem Tag kein Training hat, ist willkommen. Für die Beratung wird eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt vor Ort sein. 16- und 17-Jährige dürfen bereits eigenständig entscheiden, 5- bis 15-Jährige werden in Begleitung einer sorgeberechtigten Person (mit Personaldokument) geimpft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind die Gesundheitskarte, Impfunterlagen/Impfausweis (falls vorhanden) und ein Personaldokument. Neben diesem mobilen Angebot können unter https://impfen.kreis-coesfeld.de Termine für Impfungen gebucht werden.