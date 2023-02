„In Billerbeck lebt der Karneval“

billerbeck

Als auf dem Markt das Lied „Aloha Heja He“ erklingt, setzen sich spontan viele Jecken in zwei Reihen auf den Boden und bilden gemeinsam ein Partyboot. Es wird gerudert und gesungen, was das Zeug hält. Die Stimmung beim Billerbecker Karnevalsumzug könnte nicht besser sein – schließlich musste die Karnevalsstadt zwei Jahre darauf verzichten. „Die Menschen haben so viel Lust zu feiern. Alle sind gut drauf“, so eine Dame der Cliquen-Girls, die sich am närrischen Lindwurm mit dem Motto „Golden Olympics“ beteiligen.

Von Stephanie Sieme, Franziska Ix und Iris Bergmann