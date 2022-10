„Die Kolpingsfamilie ist ein fester Bestandteil der Stadtgesellschaft“, betonte Bürgermeisterin Marion Dirks und überbrachte Glückwünsche zum 100. Geburtstag der Kolpingsfamilie Billerbeck. Dieses Jubiläum wurde gestern mit vielen Gästen in der Aula der Geschwister-Eichenwald-Schule gefeiert. Aber nicht nur das: Die Kolpingsfamilie bedankte sich auch bei vielen Schwestern und Brüdern, die sich über die Jahre hinweg besonders verdient gemacht hatten.

Nach dem Gottesdienst im Dom mit Propst und Kolping-Präses Hans-Bernd Serries zogen die Kolpingmitglieder unter musikalischer Begleitung des Blasorchesters zur offiziellen Geburtstagsfeier zur Aula. Kolpingbruder Josef Ibing begrüßte launig: „Nachdem wegen Corona zwei Jahre vieles nicht stattfinden konnte, müssen wir mal wieder richtig in die Gänge kommen.“ Er stellte den Gästen zahlreiche Gruppen und deren Aktivitäten vor.

Dazu gehörten unter anderem die 17 Familiengruppen, die sich bei der Altkleidersammlung engagieren, oder die sogenannten „Brunnenkapitäne“, die sich um die Pflege des Ludgerusbrunnens kümmern. Auch den Organisatoren der Gruppen- und Bildungsfahrten, und den engagierten Mitgliedern, die sich beim Pfarrfest oder Adventssingen, beim Sport oder Doppelkopfturnier einbringen, sprach er Dank aus. Nicht zu vergessen der beliebte Nikolausumzug, bei dem Ibing in einem Atemzug auch Norbert Küper und seine Familie nannte. Küper ist seit 1978 in dieses Ereignis eingebunden.

„Es wäre vieles nicht da, wenn es die Kolpingsfamilie nicht gäbe“, zeigte sich die Bürgemeisterin überzeugt. Anne Ratert, die stellvertretende Diözesanvorsitzende des Verbandes Münster, überbrachte ebenfalls Grüße. Die Kolpingsfamilie habe gute und schlechte Zeiten überstanden. Zur Zeit sei es schwierig, aber „in der Gemeinschaft schaffen wir das.“ So werde man den Weg in die nächsten 100 Jahre finden.

Zwei Kolpingmitglieder indes fanden sich gestern überraschend im Mittelpunkt der Feier wieder. Zum einen Clemens Wübbeling. Er war jahrelang erster Vorsitzender der Kolpingsfamilie Billerbeck, hat viele Familiengruppen gebildet, Gruppenfahrten organisiert, kümmert sich um die Senioren und organisiert Gebetsrufe, Messen und Treffen. Jahrelang hatte er dem Bezirksausschuss Coesfeld vorgestanden und ist bis heute aktives Mitglied im Vorstand, so Ratert in der Laudatio. Aus ihren Händen erhielt er die Ehrenurkunde des Diözesanverbandes.

Der zweite Geehrte war Berthold „Berti“ Albert, der sich seit Jahren um die Gemeinschaft und das Zusammenführen von jungen und alten Mitgliedern ausgezeichnet, hieß es in der Laudatio. Er war jahrelang Karnevalspräsident, steht bis heute dem Karnevalsausschuss bei und geht regelmäßig noch in die Bütt. Albert ist im Schützenfestausschuss vertreten, aber er fungiert auch als Motivator in der Sportgruppe Fußball. Er erhielt von Ratert die Ehrennadel vom Münsteraner Dom als besondere Auszeichnung des Diözesanverbandes Münster.

Nach den Ehrungen und vielen Glückwünschen klang der 100. Geburtstag der Kolpingsfamilie Billerbeck mit einem bunten Programm und geselligem Beisammensein aus.