In Mathe auf Lernpfaden unterwegs

Ludwig und seine Klassenkameraden arbeiten an der Anne-Frank-Gesamtschule mit den „Digitalen Lernpfaden“. „Das sind internetbasierte Lernumgebungen, die Inhalte strukturieren und so leichter verständlich machen“, erklärt Carsten Nas, stellvertretender Schulleiter und Lehrer für Mathematik, in der Pressemitteilung. Entwickelt wird diese Art zu lernen am Mathematischen Institut der Uni Münster. Marina Barchardt ist eine der Studierenden, die den „Lernpfad Pyramiden“ am Didaktischen Seminar kreiert hat. „Es gibt diverse Anforderungsniveaus“, erklärt die Studentin. „Indem die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, welche Aufgaben sie bearbeiten und wann sie sich Tipps holen, fördern wir das eigenständige Lernen und entlasten zugleich die Lehrenden.“ Dabei gehe es nicht darum, die Lehrenden zu ersetzen, betont Nas. Die Lernpfade seien eine motivierende Ergänzung zum Fachunterricht. „Ich arbeite generell lieber mit dem Computer“, sagt Ludwig. „Die Arbeit mit den Lernpfaden gefällt mir gut.“