Innehalten und Ludgerus lauschen

Die Stelen stehen schon fertig bereit für den Aufbau. „Sie sehen aus wie die, die es im Rahmen des Stadtspaziergangs in Billerbeck gibt“, berichtet Nicole Dick von der Medienproduktion nick emotion. Allerdings ist auf ihnen nichts Wissenswertes über besondere Straßen oder Gebäude der Domstadt zu lesen, sondern über einen ganz besonderen Mann: den heiligen Ludgerus. Aufgestellt werden die Stelen – es sind sieben an der Zahl – entlang des alten Sint-Lürs-Weges. Vom Kloster Gerleve bis zum Dom. 7,3 Kilometer lang ist die Strecke, die Ludgerus vor 1214 Jahren gegangen ist. Es war sein letzter Pilgerweg kurz bevor der erste Bischof von Münster im Alter von 67 Jahren in Billerbeck starb.

Der Weg, der im Jahr 2005 von den Bergvagabunden ausgezeichnet und hergerichtet wurde, soll noch attraktiver gestaltet und neu belebt werden. Auf Initiative von Wolfgang Suwelack haben sich die Medienproduktion nick emotion und Schriftsteller und Filmautor Wolfgang Poeplau der Sache angenommen. „Hape Kerkeling hat ja mit seinem Buch über seine Wallfahrt nach Santiago de Compostela gezeigt, dass offenbar Interesse an Wallfahrt vorhanden ist, aber nicht mehr in der Art, wie man das früher kannte“, sagt Poeplau in einem extra für die Initiative gestalteten Podcast. „Da spielt Tourismus eine Rolle, Wandern, sportliche Betätigung, Radfahren, Ausflüge mit Kindern. Also der Charakter der Wallfahrt hat sich total geändert und ich denke, darauf muss man heute Rücksicht nehmen und sich entsprechen darauf einstellen, dass die Erwartungen an eine so genannte Wallfahrt völlig anders sind.“

An den einzelnen Stelen erfahren Wanderer und Pilger Interessantes aus dem Leben von Ludgerus. „Er spricht direkt zu den Menschen“, erzählt Nicole Dick. Schauspieler, Musiker und Sprecher Andreas Ladwig leiht dem Missionar seine Stimme. Denn neben kurzen Informationen, die auf den Stelen zu lesen sind, gibt es detailliertere über QR-Codes, die per Smartphone abgescannt und so als einzelne Podcast-Folgen abgehört werden können. Besucher können künftig auf dem Sint-Lürs-Weg innehalten und Ludgerus zuhören. Die Stelen werden an schon bestehenden Bänken errichtet oder es werde neue Sitzgelegenheiten mit aufgebaut. „Es ist überall möglich, eine Rast einzulegen“, berichtet Nicole Dick.

„Viele Touristen besuchen ja den Dom in Billerbeck und staunen über das gewaltige Gebäude, aber es ist nicht klar, was dieser Ludgerus damit zu tun hat. Das ist für sie ein Name und nicht mehr“, so Wolfgang Popleau. Jede Stele und jeder Podcast widmet sich einem Thema wie etwa der Leidenschaft Ludgerus’ zu Büchern, dem Engagement als Missionar und dem Stiften von Frieden. Der Zuhörer erfährt aber auch Wissenswertes über seine friesischen Landsleute und seine Muttersprache. Modern aufbereitet – für die ganze Familie. Und zusätzlich auch noch auf Nieder ländisch.

Die Stelen sind eine Spende von Wolfgang Suwelack an die katholische Kirchengemeinde St. Johann/St. Ludgerus.