Innenstadt erstahlt in besonderem Licht

Billerbeck

„Wir freuen uns total, dass er dieses Jahr nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann“, sagt Brigitte Miltrup mit Blick auf den Kerzenscheinsamstag, bei dem die Billerbecker Innenstadt am 5. November in ein ganz besonderes Licht getaucht wird. Sobald die Dämmerung hereinbricht, leuchten unzählige Kerzen in der guten Stube der Domstadt. Die Unternehmergemeinschaft „Billerbeckerleben“ lädt alle Interessierten dazu ein, die stimmungsvoll strahlende Innenstadt zu besuchen. Feuer wird in Schalen lodern und extra angefertigte Hussen die Straßenlaternen in der Innenstadt in riesige Kerzen verwandeln. „Die machen immer ein tolles Bild“, so Brigitte Miltrup.

Von Stephanie Sieme